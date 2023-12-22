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港聞二

網罪科查西隧收錯錢 運署續指疑人為失誤

【明報專訊】三隧分流分時段收費實施首工作天（18日），西隧錯用「633」舊收費表收費約1小時；運輸署長李頌恩昨稱，周三已召見隧道費服務商嚴正表達不滿，並訓示服務商全面調查和徹底跟進。李又說，服務商向當局提交的初步報告稱事件涉人為錯誤，當局已要求服務商本周內提交報告。

署方：服務商須本周交報告

警方昨日回應稱，網絡安全及科技罪案調查科已接手調查，正積極跟進案件。易通行隧道費服務商則回覆稱會配合警方調查，目前不宜透露詳情，同時會確保易通行服務不受影響。

李頌恩表示，運輸署周日（17日）上午5時實施分時段收費並使用新收費表，服務商初步向當局表示，周一「有內部人手進行與其他系統相關」的操作時可能有失誤，正等待報告詳情。李續稱，周一錯收費用後，署方已加密監察收費表運作，當局亦預計短期內毋須更改收費表，已指令服務商暫停系統內修改收費表的功能，以加强保障。

立法會議員張欣宇認為，既然修改收費表功能可停用，系統「默認就應是停用狀態」，職員須獲授權才可更改。張說，事件初步顯示服務商管理流程有漏洞，設計流程時可能「看漏」，導致更改價錢表權限開放，職員操作會不小心或可故意修改。

李頌恩表示，三隧分流分時段收費實施首個工作天，全日整體3條過海隧道交通暢順，西隧車流升14%；紅隧東隧車流分別下降14%和9%。紅隧東隧車龍繁忙時段較平時縮減約0.5至1公里；紅隧非繁忙時段車龍時間減少。李稱，現時部分學校開始放假，且接近聖誕港人亦外出旅遊，故需較長時間了解市民出行習慣變化。

香港仔隧道後日採易通行

另外，香港仔隧道下周日（24日）上午5時起實施易通行，所有人手收費亭和快易通車道取消；隧道一帶周日凌晨1時起分階段實施臨時交通和運輸安排，來回方向及支路凌晨4時至5時封閉。

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