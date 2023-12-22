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港聞

港聞二

趙偉仁升任中大醫學院長 2月接替陳家亮 校董會：理想人選

【明報專訊】中大醫學院副院長（外務）趙偉仁將於明年2月接掌中大醫學院，接替約滿離任的陳家亮出任院長，任期5年。中大醫學院昨日公布任命安排，稱醫學院院長遴選委員會經全面考慮來自世界各地的提名和申請後，一致推薦趙偉仁為最適合人選，並由校長向校董會推薦。趙偉仁近日向本報稱，目標日後繼續帶領其專業範疇研究，「仍然會做教學，仍然會做臨牀」。

中大醫學院昨日公布，大學根據指引和程序，去年10月成立遴選委員會，今年1月起全球徵聘；早前已安排趙與醫學院師生會面，就醫學院未來發展交流，趙本月獲校董會委任為新任院長，任期明年2月1日開始。

趙偉仁1994年於中大醫學院畢業，為第九屆醫科畢業生，2001年獲香港醫專頒授外科專科資格，2005年加入中大醫學院外科學系，2009年取得中大醫學博士學位，現為中大醫學院外科學系上消化道外科及代謝外科教授及主任。

師從鍾尚志 創多項技術

趙專門研究微創和機械人食道切除術、新型內鏡技術等，2004年完成全港首宗內鏡黏膜下剝離術（ESD）治療早期胃腸癌，2010年完成全港首個經口無創內鏡肌肉切開術，翌年開創全球首宗機械人執行的胃鏡ESD手術，2020年完成全球首宗機械人輔助大腸鏡ESD手術。趙以往於訪問提到，中大醫學院前院長、香港內窺鏡之父鍾尚志是其師父。

趙：榮幸回饋母校 將晤持份者

趙偉仁透過新聞稿稱獲委任是畢生光榮，作為中大醫學院畢業生，十分榮幸在院長崗位回饋母校及貢獻醫學院，將懷謙卑尊敬心情，在前人奠下美好基礎上奮力向前，在醫學教育不斷求進，栽培新一代醫護及在醫學科研領域追求突破。他稱未來數月將與不同持份者會面，聆聽他們對醫學院的期望和建議。

現任院長陳家亮形容趙為傑出校友，對醫學院有深刻認識，深信他有能力帶領中大醫學院再創高峰。中大校董會主席查逸超稱，趙是中大引以為傲的校友，熱愛母校及深刻認識醫學院和本地醫療體系，是非常理想的院長人選。中大校長段崇智形容趙為全球頂尖學者，在臨牀醫學科研擁有驕人成就及豐富領導經驗。

相關字詞﹕中大醫學院長 中大 陳家亮 趙偉仁 中大醫學院

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