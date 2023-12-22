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假文件誘投資2840萬 兩渣打經理認詐騙罪 1同事不認罪 兩人將作供

【明報專訊】兩名時任渣打銀行經理濫用職權，串謀他人訛稱渣打銀行代表數間參與非洲投資項目的公司，銀行戶口持有共逾370億港元資產，並透過虛假銀行文件，詐騙21名投資者向涉案公司投資約2840萬港元。兩人昨在區域法院承認共4項串謀詐騙，續准保釋至明年8月22日判刑，待同案另外3名不認罪被告的審訊審結，二人將在審訊作供。

訛稱數公司持370億 可投非洲

認罪被告為胡文浩及陳德政，同為36歲的渣打銀行（香港）有限公司時任客戶經理。兩人同承認3項串謀詐騙，胡文浩另獨自承認1項相同控罪，案發日期介乎2015年1月1日至2016年9月10日之間。

根據案情，案發期間兩名被告在未經渣打授權及批准之下，簽署看來是渣打發出的虛假資金證明書，訛稱一名泰國籍男子在渣打的戶口持有總值33億歐元（約255億港元）的資產，可供人士或指定公司、商號隨時取用。胡文浩另與一名贊比亞籍男子訛稱男子的公司持有15億美元（約116億港元）資金，可用於非洲的投資項目。

誤信有渣打擔保 21人受騙

二人又串謀他人藉共720萬美元（逾5600萬港元）的虛假公司退款兌票據，訛稱渣打為ADF Capital Limited（ADF）的擔保人，聲稱資金可用於非洲多個投資項目，詐騙21名投資者，當中大部分為日本人，他們獲發前述文件。由於投資者相信文件真確以及投資回報由渣打提供擔保，最終向ADF或其相關實體支付逾4億日圓（約2840萬港元）。二人同於2017年11月被捕，胡警誡下承認協助外籍人士為ADF開立銀行戶口並準備虛假文件欺騙一些日本人，陳則稱自己是按胡的指示發送一些文件。

同案被告梁浩賢（37歲、渣打銀行前客戶經理）、羅文輝（49歲、自僱財務顧問）否認兩項串謀詐騙；甘潔貞（55歲、ADF經理）否認一項串謀洗黑錢，3人案件明年7月2日開審。

【案件編號：DCCC 175/22】

相關字詞﹕區域法院 串謀詐騙

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