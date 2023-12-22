稱還押難與證人溝通 鄒幸彤再被拒保釋 支聯案料2024下半年開審

鄒幸彤還押逾兩年，昨日出庭時精神不俗，多次向親友揮手微笑。法官陳慶偉早前根據《刑事訴訟程序條例》第9P條，解除傳媒報道是次保釋聆訊的限制。律政司高級助理刑事檢控專員蕭啟業昨日甫開庭提出反對，指保釋聆訊或會披露案件證據，一旦公開將影響審訊公正。代表鄒幸彤的大律師張耀良則稱，所有證據均在公開領域，鄒希望案件公開審訊。陳官最終表示，是日聆訊主要圍繞法律觀點，傳媒可發布內容。

辯：支聯沒令中國陷危

活動會否反彰一國兩制？

針對保釋申請，張耀良稱控方依賴鄒幸彤在支聯會的參與情况、公開發言和文章口號舉證，但支聯會成立超過30年，無證據顯示上述活動危害國安，中國亦無陷入危險，「恰恰相反的是，這些活動會否突顯『一國兩制』存在？會否改善中國形象？這值得討論」。

擬召中國憲法專家做證人

張耀良提到，終院曾在「黎智英案」判辭引述人大「5．28決定」，列明國安法旨在制止嚴重危害國安的活動，鄒幸彤僅和平表達意見，不屬於嚴重危害國安，加上國安法包涵人權保障，鄒應獲保釋。陳官聽畢笑言，他閱讀人大決定很多次，已知悉國安法立法原則。

張又形容鄒幸彤是百分百溫和派，並非隸屬本土派，亦沒主張「港獨」；支聯會以「結束一黨專政、建設民主中國」為綱領，旨在促進中國民主化，控方無法說明支聯會過往行動，如何具體達到危害國安的結論。張透露，本身是大律師的鄒幸彤擬在審訊親自抗辯，並傳召海外專家為辯方證人，講述中國憲法和法律制度，鄒在還押間沒有充分機會和證人溝通，希望保釋候審。

張表示，鄒幸彤一旦被定罪，可能被判囚5至10年，還押日子有可能比服刑時間更長，冀法庭批准保釋。張提及「聯合國任意拘留問題工作委員會」就鄒幸彤事件發表的報告，陳官聞言稱法庭只是處理保釋申請，「如果你想發表政治演說，應該在庭外發表」。

控：法律探訪全獲批 毋須保釋

蕭啟業陳辭時反對保釋申請，指鄒幸彤還押中接受429次親友探訪及62次法律探訪，全獲懲教署批准，鄒可經法律團隊和證人溝通，毋須保釋外出。陳官聽罷陳辭後表示，法庭不信納鄒獲擔保後「不會繼續」從事危害國安行為，最終拒絕申請。

【案件編號：HCCC155/22】

明報記者

（港區國安法）