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調查：21%受訪者擬聖誕外遊 15年高

【明報專訊】聖誕是傳統旅遊及消費旺季，香港研究協會調查發現，21%受訪者預料今年聖誕會外遊，較去年同期升17個百分點，是自2008年調查以來新高。協會認為，結果反映港人今年聖誕外遊意欲高漲，因防疫限制被積壓的旅遊需求持續釋放，預料本地消費外流現象今年尤其明顯。

一連4日的聖誕假期明日開始，香港研究協會於本月4日至14日，以隨機抽樣電話訪問1060名年滿18歲市民，了解及追蹤市民對聖誕消費的意見。調查發現，56%受訪者計劃「留港度過」，較去年跌23個百分點；「未決定」及「無意見」分別佔15%及8%。

消費意欲方面，36%受訪者表示消費水平與去年「差不多」，較去年增9個百分點。31%受訪者表示今年計劃「減少」消費，較去年跌11個百分點；計劃「增加」消費者佔21%，較去年減1個百分點。協會認為結果顯示市民聖誕消費意欲有止跌回穩迹象。

消費意欲止跌回穩 擬花逾千元佔比升

聖誕預算料花費1000至2999元的受訪者佔26%，較去年增6個百分點；花費不多於1000元者佔46%，按年跌8個百分點。協會認為這反映市民聖誕消費預算有輕微上調。

協會表示，本地消費出現外流問題，加上近六成市民表示現時經濟環境較去年同期差，故促請港府留意環球經濟發展趨勢，推出政策提升本港競爭力，加強市民對經濟前景的信心。

相關字詞﹕旅遊 消費 聖誕節 香港研究協會

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