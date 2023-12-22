有街坊家塌石屎撐重建 有憂遷走難適應反對

居於彩虹邨紫薇樓10多年的陳女士說，入住兩年後家中已見破損，大廳及廚房均有石屎剝落，廁所水箱失靈。她憶述最驚險一次，「廚房整塊（石屎）塌下來，我正好在煮飯，幸好墜落在身邊，未有受傷」。她說家中先後3次塌石屎，即使經房署人員維修，一年後問題再現，令她放棄維修。她說希望重建能改善居住環境，「求神拜佛都求不了」。

有邨民批美東邨偏僻吊腳

同樣受樓宇老化困擾的黎先生居於白雪樓40多年，他形容住在彩虹邨是「你睇我好」，多年來面對廁所滲水問題，「一開始天花角落有水漬，後來開始滴水，再愈滴愈快」。他認為彩虹邨急需重建，重建後保留外牆設計即可滿足居民與大眾。居於綠晶樓50多年的黃婆婆則認為，破舊可以維修，毋須重建，憂搬至其他屋邨會難適應。她說昨早邨內曾舉行居民大會，不少人反對重建。

對於受重建影響居民可獲原區安置到美東邨，或可優先購買宏照道第二期綠置居，陳女士表示反對，認為美東邨位置較偏僻，綠置居又難承擔，期望暫遷至彩虹邨附近公屋。綠晶樓居民謝先生亦說美東邨不近港鐵站，憂交通不便。他說自己一直有意申購綠置居，對可優先購買感興趣，會留意價錢和面積再考慮。

開邨已經營 士多將隨重建結業

位於金華樓地下的嘉南士多於彩虹邨開邨15日已經營，第二代負責人劉先生表示希望重建，認同屋邨破舊的說法。他表示嘉南士多會隨重建而結業，「是一個好機會，讓我休息一下」，同時感到不捨，「與街坊關係好好，但將來很難再見」。