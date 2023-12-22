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彩虹邨重建擬分3期15年 單位增1/4 美東邨安置首批2500戶 或優先買九龍灣綠置居

【明報專訊】特首去年《施政報告》提出再多選一條屋邨展開重建研究。房屋局長兼房委會主席何永賢昨宣布，將展開重建彩虹邨的研究，擬分3期重建，每次涉約2500個單位，首批受影響居民可獲安置到同屬黃大仙區的美東邨，或可選擇優先購買九龍灣宏照道第二期綠置居項目。何稱，預計重建歷時15年，初步估算重建後可提供9200個單位，較原先多約24%。有房委會委員建議於後期才遷拆商場及街市，以便利居民，並可考慮建資助出售房屋項目，長遠補貼重建開支。

彩虹邨於1962至1964年落成，總面積約7.9公頃，現提供約7400個公屋單位。何永賢昨出席房委會策劃小組委員會會議後，宣布委員會通過展開重建研究。她說考慮到彩虹邨樓齡、區內有合適首期遷置資源，以及重建後可增單位數目和改善附近交通狀况，故選擇研究重建該邨，初步估算將分3期重建，每期涉約2500伙，預計重建後可提供9200個單位，較現時多1800個，惟具體數目、戶型分佈、商業設施數量等，要待日後詳細規劃。

藉機改善彩虹交匯處道路網

何稱，每期居民遷走後，當局要拆卸樓宇重建，預料由首批居民遷出起計，至最後一批居民重新遷入共需約15年。至於初步預料地積比或每幢樓宇可建多少層，她說會於研究報告中規劃，強調彩虹邨為良好地點，會珍惜每塊土地，亦善用機會改善彩虹交匯處等道路網絡，平衡各元素。

何表示，第一批受影響居民將獲同區安置，即於預計2028年落成的美東邨提供第一期重建所需遷置單位。同時，受影響居民亦可獲優先選購宏照道第二期綠置居其中1467個單位。她解釋，彩虹邨逾兩成單位屬一人單位，與美東邨相若，而宏照道項目一人單位僅約2%，故選擇安排居民遷往美東邨，同時將按每戶人數提供搬遷津貼。商舖方面，她說當其他房委會屋邨招租，會讓彩虹邨商戶優先投標。

何永賢：規劃與民共議 「彩虹再現更靚」

彩虹邨以七彩顏色外牆聞名，近年成為打卡熱點。被問到重建後的彩虹邨會否保留此特色，何永賢說會以「與民共議」方式規劃，設計團隊亦會蒐集居民意見，希望將民意轉化為未來彩虹邨的特點，「當彩虹再現時，希望佢可以比以前彩虹邨更靚、更光亮」。 

招國偉稱安排合理 倡建資助出售房屋補貼

房委會委員招國偉說，用作安置邨民的美東邨及宏照道項目距彩虹邨較近，認為安排合理；由於彩虹邨規模較大，加上日後維修及保養開支不小，認為選擇此處研究重建適合。他建議，由於彩虹邨位置優越，日後可考慮建資助出售房屋項目，相信吸引力較高，長遠可補貼重建開支。

談及彩虹邨將分批重建，招認為15年安排可接受，建議首批重建可考慮碧海樓、金漢樓、錦雲樓及紅萼樓，並參考白田邨例子，於後期才遷拆商場及街市，以便利居民。

沒高度限制 測量師料可建50層

測量師學會前會長何鉅業認為，由於彩虹邨地皮沒高度限制，預計日後或建至40多層，有需要甚至可建至50層。他估計項目日後將設商業配套及社區設施等，連同清拆費用，料項目較一般住宅項目費用高。他預料清拆費用至少逾億元，但考慮到項目重建後的發展潛力，認為有關投資值得。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕何永賢 重建 彩虹邨

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