【Emily】E1電動賽艇世錦賽 3賽季決賽在港辦

楊潤雄話彰顯盛事之都地位

旅發局話，今次錦標賽會帶來全新體驗，希望透過電動科技打造刺激嘅水上競賽平台，提升國際對可持續發展關注。UIM E1電動賽艇世界錦標賽香港站會由2023/24年度《財政預算案》預留嘅撥款所資助，以支持非常吸引旅客同極具旅遊宣傳效果嘅大型盛事在港舉辦。

文化體育及旅遊局長楊潤雄對UIM E1電動賽艇世錦賽首辦表示熱切期待，對香港成為賽事喺首3個賽季嘅總決賽城市，仲係首個賽季中唯一嘅東亞城市，更感到自豪，認為彰顯香港係國際知名盛事之都、吸引各地旅客嘅最佳旅遊城市之一地位。旅發局主席彭耀佳就話會把握呢次機會向全球大力推廣，吸引世界各地旅客來港，體驗呢項獨一無二嘅體育盛事。