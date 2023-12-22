【Emily】立會擴建4層 最後「積木」砌好 經歷颱風黑雨 梁君彥：今年工程唔易

擴建工程採用合共224件組件嘅組裝合成建築法，工程喺舊年10月初開始，梁君彥形容今年係擴建工程唔容易嘅一年，工程一度因500年一遇嘅持續黑雨同多個颱風而延期，所以佢特別感謝建築署同承辦商努力追進度，令工程反而較原定時間表提早超過一個星期完工。

梁君彥話「砌積木」完成之後，仲有天台工程、安裝幕牆、接駁機電系統、將4部𨋢擴展到4個樓層等，所以新一年佢許下嘅新年願望之一，係希望所有議員可於下年底前齊齊整整一齊喺大樓工作。

辦疫後首聖誕聯歡會 480人參與

立法會噚日亦舉辦新冠疫情後首個聖誕午餐聯歡會，梁君彥喺facebook話，聯歡會有超過480名秘書處同事參與，佢同內會主席李慧琼、副主席馬逢國出席，席間大家亮起手機燈光匯成燈海，寓意平安和身體健康。下年會期1月10日展開，梁君彥除咗多謝秘書處同事一直盡忠職守外，亦希望佢哋可以趁機鬆一鬆，叉足電面對下年工作。