灣區手記：小修小補 ／文：尚東美

如果在香港，筆者沒太大信心，不過在廣州倒有幾分把握。今年初商務部不是說要讓修鞋、配鎖匙等「小修小補」規範有序回歸百姓生活嘛，於是回廣州後打開地圖找找附近，倒別說，真的有專門修行李箱的小店呢。

來到舊城區一間不起眼的小店，老闆遠遠看到筆者拖着行李箱，早已知道是找他。人未到店門，老闆已問「哪裏壞了？」跟他說鎖有問題打不開，還特意說「弄不好不打緊，幫我剪斷拉鏈扣也成」，但老闆只瞧了一眼：「不用剪，換個鎖就可以。」

只見老闆手拿螺絲批，輕輕鬆鬆撬開壞鎖，把拉鏈扣弄出來，然後從工具箱拿出幾款密碼鎖比對一下，扭開螺絲，以舊換新，再試一試新鎖情况，「還有什麼問題，順便一次過幫你修好」。老闆邊問邊拉幾下拉鏈，撥一撥輪子，檢查着行李箱。

拖着已修好的行李箱離開小店，前後不到5分鐘，盛惠不過30元。說這些「小修小補」沒存在價值？那肯定是騙人，只是像這樣的生意一天有多少，收入是否夠餬口？筆者實在想不出，但無論如何，真不希望這些工藝會有消失的一天。

文：尚東美