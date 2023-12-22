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港聞二

潮行GBA：虎門迷你「城池」 龜村堡真人廟半日遊

【明報專訊】東莞市虎門鎮是其中一個製造業重鎮，以服裝業為主，自從高鐵虎門站開通，香港來往虎門更加方便。雖然旅遊業並非當地主要產業，但也有獨特的歷史建築可供閒逛，例如建於明朝的古村「逆水流龜村堡」，以及道教主題的「真人公園」。

明報記者 陳子凌

逆水流龜村堡

「逆水流龜村堡」四周有一條18米寬的人工護村河，以及6米高、0.6米厚的護寨牆，從外形看，說是圍村，更像小古堡。龜村堡只有一道橋樑供出入，從高空俯瞰就像一隻浮於水面的靈龜，橋為龜尾，因頭部面向溪水，如逆流而上，故名逆水流龜村堡。

相傳龜村堡是明末崇禎年間（1628至1644年）官員鄭瑜為庇護太子而建造的正方形村堡，歷史接近400年，是東莞現存較好的古村寨建築，也是全國少見的明代村堡之一，1993年列為東莞市文物保護單位。龜村堡的設計傾向防禦作用，有指是為保太子安全，例如護牆上每隔三四米就有一個矩形槍眼，村堡正門兩邊亦各有一個炮眼。另外，村內設一正巷及四橫巷，共有72間排列整齊、格局統一的青磚瓦房，外觀猶如72塊龜甲紋理。

隨年月過去，現時龜村堡只有少數瓦房仍有老人家居住，部分瓦房及圍牆四角「龜足」小樓堡亦見坍塌。龜村堡面積不大，約半小時可逛完。

村中的排水系統也是一大看點，據悉護城河邊設有涵洞，只要河水水位超過1.3米就會從涵洞排出；村內水渠雖只有25厘米寬、20厘米深，但無論下多大的雨都能及時排走，甚至相傳400年來未曾水浸，吸引外國專家到此考察。對古建築或水利有興趣的讀者值得一訪。

龜村堡還有一則軼聞，村內現存9口水井，其中一口是飲水井、7口是防火井，最後一口傳說是逃生井，有暗道直通村外山坡，作為村堡被攻破後太子逃走的後路，但逃生井所在位置現已被封。

地址：虎門鎮圍前路與白沙南路交界

交通：乘高鐵至虎門站，步行（約2公里）或乘車（車程約10分鐘）前往

真人公園

距離逆水流龜村堡大約500米有一個「真人公園」，原因是園內有一座「郭真人古廟」，是東莞市的市級文物保護單位。

相傳郭真人原名郭然，隱居東莞深溪龍潭（今虎門鎮新聯村附近），宋淳佑八年（1248年）當地大旱，郭然積薪自焚求雨，後得鄉人奉祀。郭真人古廟始建於明宣德七年（1432年），清道光十九年（1839年）重修，2007年當地政府再修葺古廟，並在周邊建成真人公園。

真人公園是具有道教特色的公園，免費入場，郭真人古廟亦免費供人參拜。

地址：虎門鎮白沙廣場路1號

交通：乘高鐵至虎門站，步行（約1.3公里）或乘車（車程約10分鐘）前往

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