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港聞

港聞二

黑幫操控中泰女賣淫 拘4男7女

【明報專訊】一個由黑社會操控的集團透過通訊軟件安排泰國及內地女子來港賣淫，警方經調查後於前日採取行動，拘捕11男女，包括4名骨幹成員及7名賣淫女子，檢獲大批與性工作相關物品，包括漱口水、避孕套等。警方相信行動已瓦解一個跨境賣淫集團。

通訊軟件溝通 社交網招客

東區警區反三合會行動組高級督察劉志峯表示，該賣淫集團於社交平台提供女子的性感照片及片段作招徠，並安排泰國籍及內地女子到北角一間酒店提供性服務。調查顯示，集團透過中間人介紹，與性工作者聯絡，再經即時通訊軟件群組指示她們訂購指定房間，當她們持旅遊簽證來港後，集團再透過社交平台安排已預約嫖客到酒店房間性交易。集團骨幹分別會向性工作者提供日用品、即棄毛巾、避孕套及上門收取犯罪得益。

警方表示，該賣淫集團已活躍約3個月，每月營業額約30萬元，集團會向賣淫女子抽取肉金五成作佣金。

月生意30萬 肉金抽佣五成

警方前日展開行動，以涉嫌「控制他人賣淫」及「依靠他人賣淫的收入為生」拘捕4名集團骨幹，包括3名本地男子及1名泰籍男子（26至49歲），另以涉嫌違反逗留條件於酒店拘捕3名泰國籍及4名內地女子（26至42歲）。行動中檢獲7.5萬元現金及一批與性工作有關物品，包括漱口水、避孕套及潤滑劑等。

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