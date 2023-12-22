黑幫操控中泰女賣淫 拘4男7女

通訊軟件溝通 社交網招客

東區警區反三合會行動組高級督察劉志峯表示，該賣淫集團於社交平台提供女子的性感照片及片段作招徠，並安排泰國籍及內地女子到北角一間酒店提供性服務。調查顯示，集團透過中間人介紹，與性工作者聯絡，再經即時通訊軟件群組指示她們訂購指定房間，當她們持旅遊簽證來港後，集團再透過社交平台安排已預約嫖客到酒店房間性交易。集團骨幹分別會向性工作者提供日用品、即棄毛巾、避孕套及上門收取犯罪得益。

警方表示，該賣淫集團已活躍約3個月，每月營業額約30萬元，集團會向賣淫女子抽取肉金五成作佣金。

月生意30萬 肉金抽佣五成

警方前日展開行動，以涉嫌「控制他人賣淫」及「依靠他人賣淫的收入為生」拘捕4名集團骨幹，包括3名本地男子及1名泰籍男子（26至49歲），另以涉嫌違反逗留條件於酒店拘捕3名泰國籍及4名內地女子（26至42歲）。行動中檢獲7.5萬元現金及一批與性工作有關物品，包括漱口水、避孕套及潤滑劑等。