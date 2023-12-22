開設環球招才中心 醫局爭吸海外私醫

一站式服務 專人跟進申請

醫管局昨稱上述招聘中心擬明年在各地舉辦招聘活動和統籌交流計劃，並將推出專用網站，為有意來港者提供一站式服務，安排專人跟進查詢及申請手續。

范鴻齡稱過去數月醫管局較多與海外大學、醫療集團或團體接觸，但來港醫護最大來源為私人執業醫護，冀招聘中心可直接接觸醫生、護士及專職醫療人員。他稱招聘中心將由醫管局總行政經理（醫療職系）關慧敏統籌，並已增加人手。被問會否為招聘中心訂立KPI，范稱現時醫管局須填補逾300名醫生空缺，整體目標是「請夠人」。

粵110醫護料明年首季來港

醫管局「大灣區醫療人才交流計劃」目前逾80名醫護來港。范鴻齡昨稱正與廣東省衛健委商討第二期計劃，料廣東省將派出10名醫生及100名護士，目標明年首季來港。他稱廣東省衛健委應邀派出醫管局缺乏的眼科醫生，來港名單仍待商討，將盡量爭取公院缺乏的麻醉科和放射科。

至於其他搶人才計劃，「環球醫療人才匯聚計劃」至今25名醫生參與，涉放射科、麻醉科、內科和兒科等，其中一名來自馬來西亞的醫生上月已來港，14人料明年來港；澳門醫生專科培訓計劃則料明年至少10名醫生來港。

退休後續任 不再計入流失率

醫管局行政總裁高拔陞稱，公院有不少退休延任醫生可做培訓導師，且局方培訓機會非常多，不擔心計劃影響本地醫生專科培訓機會。

醫管局以往流失率計算方法，為過去12個月離職員工總數，除以同期平均在職人數，並只計算全職人手。范鴻齡昨稱以往退休延任人手會計入離職人數，由於相關人數愈來愈多，故將從流失率剔除，可更準確反映實况。他稱不論以新或原有計算方法，最新醫護流失率均緩慢減少（見表），對未來人手審慎樂觀。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，新計算方法下醫護流失率仍高企，而吸引海外和澳門醫生來港培訓，大原則是不應影響本地醫生培訓機會，否則反加劇流失。他關注非本地醫生來港後需提供足夠晉升機會，否則最終會流向私營市場。