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【Emily】風暴名投票開始 有霓虹奶茶彈塗魚 致嚴重傷亡除名機率增 需更多「新血」

【明報專訊】天文台早前舉辦「熱帶氣旋名字徵集活動」，一共收集咗2.7萬個「報名」，經整理及初步評選，噚日公布40個入圍名字，市民可透過網上投選20個心水熱帶氣旋名字。全部入圍名字都同香港息息相關，例如食得飲得嘅「奶茶」、「紅豆」、「點心」，睇得嘅「霓虹」、「青馬」，仲有已故武打巨星李小龍「小龍」、大熊貓「安安」與「佳佳」、香港濕地常見嘅「彈塗魚」等多種動植物及傳統文化活動。

投票即日開始至明年1月7日，得票最高嘅20個名字將會加入香港嘅熱帶氣旋名字候補名單，預計明年1月內會公布結果。選中最多獲選入「候補名單」名字嘅首100名參加者，會獲得天文台精美紀念品一套。

天文台高級科學主任楊國仲解釋，𠵱家香港嘅熱帶氣旋名字候補名單只剩番幾個名，但隨住海水溫度上升，影響風暴發展和威力，令因為造成嚴重破壞或人命傷亡而除名嘅機率增加，加上每除名一次就要提供3個替補，所以希望趁天文台成立140周年收集更多名字。

署理高級科學主任蔡振榮話，今次徵名活動收集到2.7萬個「報名」，撇除重複名字後剩番約8000個，之後邀請唔同界別專家，考慮名字有冇香港特色、係咪簡潔易讀，最重要符合颱風委員會命名要求等，最後選出40強名單。

下周六播特輯 探究氣候變化

另外，天文台同香港電台製作一個鐘嘅特輯《超時空氣候任務》，結合戲劇同紀錄片，以穿梭時空背景探究氣候變化，介紹天文台如何利用科學保障公眾安全等，取景地點包括天文台位於機場禁區嘅機場氣象所、寶珊道地震監測站。特輯下周六（30日）晚上8點半喺港台電視31首播。

相關字詞﹕熱帶氣旋名字 天文台

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