曾負責習訪港保安 呂錦豪升警隊監管處長

呂錦豪1993年加入警隊，任職督察，曾任機動部隊副校長、中區警區指揮官及港島總區副指揮官等。2019年反修例事件時，呂出任東九龍總區應變大隊指揮官，其後獲頒行政長官公共服務獎狀，2020年升任助理處長，出任東九龍總區指揮官一職。他今次獲擢升後將出任監管處長，該職位於今年中林曉彤提早離職出任國安委副秘書長後一直懸空。而現任水警總區指揮官莊定賢（David Jordan）將平調助理處長（行動）接替呂錦豪。

4人升助理處長 8人升總警司

現任荃灣區指揮官吳卓衡將升任水警總區指揮官；西九龍總區副指揮官吳樂俊將升任該總區指揮官，接替退休的陶輝（Rupert Dover）；刑事總部總警司徐湘兒將升任助理處長（服務質素），接替退休的曾艷霜；帶領該科升格的財富情報及調查科總警司林敏嫻，將升任新界北總區指揮官，接替退休的曾正科。其中徐湘兒曾借調保安局，處理反修例事件，深得時任局長李家超信任。

另有8名高級警司獲擢升總警司，包括公共關係部梁仲文、聯絡事務科陳樂生、網絡安全及科技罪案調查科林焯豪、新界南總區行動部陳少鳴、新界南總區刑事總部關競斌、有組織罪案及三合會調查科（O記）何振東、水警總區羅家康及警察總部蘇穎詩。