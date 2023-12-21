明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

曾負責習訪港保安 呂錦豪升警隊監管處長

【明報專訊】警隊近日向高層派發升遷確認信（yes letter），去年國家主席習近平訪港期間負責保安工作的助理處長（行動）呂錦豪（圖），將升任高級助理處長，出任監管處長一職。另有4名總警司獲擢升助理處長，8名高級警司獲擢升總警司，包括警察公共關係部高級警司梁仲文。

呂錦豪1993年加入警隊，任職督察，曾任機動部隊副校長、中區警區指揮官及港島總區副指揮官等。2019年反修例事件時，呂出任東九龍總區應變大隊指揮官，其後獲頒行政長官公共服務獎狀，2020年升任助理處長，出任東九龍總區指揮官一職。他今次獲擢升後將出任監管處長，該職位於今年中林曉彤提早離職出任國安委副秘書長後一直懸空。而現任水警總區指揮官莊定賢（David Jordan）將平調助理處長（行動）接替呂錦豪。

4人升助理處長 8人升總警司

現任荃灣區指揮官吳卓衡將升任水警總區指揮官；西九龍總區副指揮官吳樂俊將升任該總區指揮官，接替退休的陶輝（Rupert Dover）；刑事總部總警司徐湘兒將升任助理處長（服務質素），接替退休的曾艷霜；帶領該科升格的財富情報及調查科總警司林敏嫻，將升任新界北總區指揮官，接替退休的曾正科。其中徐湘兒曾借調保安局，處理反修例事件，深得時任局長李家超信任。

另有8名高級警司獲擢升總警司，包括公共關係部梁仲文、聯絡事務科陳樂生、網絡安全及科技罪案調查科林焯豪、新界南總區行動部陳少鳴、新界南總區刑事總部關競斌、有組織罪案及三合會調查科（O記）何振東、水警總區羅家康及警察總部蘇穎詩。

上 / 下一篇新聞

刀傷妻女縱火 欠債百萬漢燒死 女戶主睡夢間遇襲 警料家庭糾紛不涉第三方
刀傷妻女縱火 欠債百萬漢燒死 女戶主睡夢間遇襲 警料家庭糾紛不涉第三方
指大女牀單披頭「好多血」 鄰居：清晨未聞爭執
指大女牀單披頭「好多血」 鄰居：清晨未聞爭執
3人行消遣上的士 雙程證情婦涉刺斃港男
3人行消遣上的士 雙程證情婦涉刺斃港男
名稱前加「#」 短訊認證電訊業先行 下周四啟動 金融機構料下季加入
名稱前加「#」 短訊認證電訊業先行 下周四啟動 金融機構料下季加入
電訊商半年停49萬可疑號碼 監察撥出電話 月底擴至固網
電訊商半年停49萬可疑號碼 監察撥出電話 月底擴至固網
證監點名兩虛幣平台 疑涉欺詐 警鎖網站
證監點名兩虛幣平台 疑涉欺詐 警鎖網站
蔡天鳳案 鄺氏三父子加控阻止埋葬罪
蔡天鳳案 鄺氏三父子加控阻止埋葬罪
人類自由指數跌17位 港府千字文逐點反駁
人類自由指數跌17位 港府千字文逐點反駁
本地餐飲聖誕訂枱冷 高鐵周六班次八成售罄
本地餐飲聖誕訂枱冷 高鐵周六班次八成售罄
5年4.6萬港人准留台 陸委：定居獲批率3/4
5年4.6萬港人准留台 陸委：定居獲批率3/4
取消3舊生參選常委資格 指法庭無權審私事 中大校友覆核 評議會：勝訴可再DQ
取消3舊生參選常委資格 指法庭無權審私事 中大校友覆核 評議會：勝訴可再DQ
演唱會售票陷困境 音樂學院經理燒炭亡
演唱會售票陷困境 音樂學院經理燒炭亡
8．31案被告捱警棍不省人事 防暴警同意揮棍10多次
8．31案被告捱警棍不省人事 防暴警同意揮棍10多次
女警長偷少訊書券囚8月 上訴稱自辯理據未獲考慮
女警長偷少訊書券囚8月 上訴稱自辯理據未獲考慮
祈禱稱被禁 印傭入稟指僱主歧視
祈禱稱被禁 印傭入稟指僱主歧視
王詩雅瞞行蹤案結案陳辭 押後判
王詩雅瞞行蹤案結案陳辭 押後判
沙頭角擴開放 村民店舖各有喜憂 有怕人多難承載 鄉委會稱交通改善「每日2000人亦可」
沙頭角擴開放 村民店舖各有喜憂 有怕人多難承載 鄉委會稱交通改善「每日2000人亦可」
稱獲委管理資產 鷹君次子入稟促授權做唯一簽署人
稱獲委管理資產 鷹君次子入稟促授權做唯一簽署人
涉擅撤器官捐贈 學生申離港遭拒
涉擅撤器官捐贈 學生申離港遭拒
Baby Clan尿片案兩人控23罪 涉款9370
Baby Clan尿片案兩人控23罪 涉款9370
活在灣區：深圳食自助餐 同品牌酒店平港一截
活在灣區：深圳食自助餐 同品牌酒店平港一截
【Emily】風暴名投票開始 有霓虹奶茶彈塗魚 致嚴重傷亡除名機率增 需更多「新血」
【Emily】風暴名投票開始 有霓虹奶茶彈塗魚 致嚴重傷亡除名機率增 需更多「新血」
【Emily】賀一誠：賭收11月已達標 爭連任否？ 「未列工作安排」
【Emily】賀一誠：賭收11月已達標 爭連任否？ 「未列工作安排」
【Emily】官員議員滬考察 坐無人駕駛車
【Emily】官員議員滬考察 坐無人駕駛車
【Emily】退役「烏蠅頭」駛入灣仔「海濱站」
【Emily】退役「烏蠅頭」駛入灣仔「海濱站」
【Emily】銅鑼灣避風塘展多個裝置 殘疾者1萬汽水罐砌聖誕樹
【Emily】銅鑼灣避風塘展多個裝置 殘疾者1萬汽水罐砌聖誕樹