明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

沙頭角擴開放 村民店舖各有喜憂 有怕人多難承載 鄉委會稱交通改善「每日2000人亦可」

【明報專訊】保安局下月1日起開放中英街以外的沙頭角範圍，每日設1000個旅遊名額。沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪表示，當區小商戶生意不太理想，期望計劃有助改善本土經濟，並建議將來開放中英街，相信能增加沙頭角旅遊吸引力。有村民認為開放旅遊令當區交通配套改善，亦不擔心生活受滋擾；有餐廳負責人則擔心當區無足夠承載量，期望當局改善旅遊配套及加強維持治安。

原屬禁區的沙頭角碼頭一帶去年6月首階段開放，截至昨日保安局錄得852個旅行團、逾3.3萬人到訪。中英街以外的沙頭角範圍下月起開放，每日設300個個人和700個旅行團遊客名額。

保安局傳訊組助理總監（項目管理）王耀明表示，首階段開放後反應相當好，故順應大方向增加名額。他說聽到開放中英街意見，惟中英街非正式關口，而是深港兩地融合之處，基於保安理由不會開放讓普通市民進出，會視乎事態發展再考慮。

被問到第二階段開放人數增加會否令治安難維持，王耀明認為每日千個名額屬社區可承受程度，相信絕大部分人守法，而向警方申請的禁區證上有個人資料用作保障，不擔心對治安很大影響。

禁駛私家車 設旅巴停泊處

沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪形容計劃「行出一大步」，並稱當初不止要求1000個名額，料即使2000個仍有足夠承載力。他說巴士及小巴因應情况加密班次，同時個人遊旅客禁止駕駛私家車，旅遊巴亦有上落客停泊處，料開放旅遊不會影響交通配套。

由沙頭角碼頭乘船可前往荔枝窩等地區。梅子林村長曾玉安表示，本港回歸後兩地居民均禁止到訪，沙頭角「水靜鵝飛」，剝奪當區商機及人流，令基建配套落後50至70年。他期望將來不設名額限制，全面開放沙頭角，為當區及附近島嶼注入活力。

街坊：700人「團進團出」 不憂滋擾

原是家庭主婦的蘇小姐在新樓街開紀念品店，她認為沙頭角開放令交通配套改善，「以前的士不會主動來載客，出門需召喚才會有車」。其家婆嚴女士說700名遊客以「團出團進」方式到訪，且有指定路線及不會逗留太夜，故不擔心生活受滋擾。

區內的大興茶餐廳負責人李先生預計第二階段開放後人流增加，有助生意。被問會否憂慮開放旅遊導致加租，他指只要人流足夠就毋須擔心，惟亦不排除屆時會加租百分之二至三。

海記飯店負責人殷先生則稱當區僅約4000名居民，認為每日1000個旅遊名額「一次過太多人來」，擔心無足夠承載量，期望當局完善旅遊配套及加強維持治安，以免破壞當區寧靜。

相關字詞﹕沙頭角 保安局 沙頭角旅遊

上 / 下一篇新聞

刀傷妻女縱火 欠債百萬漢燒死 女戶主睡夢間遇襲 警料家庭糾紛不涉第三方
刀傷妻女縱火 欠債百萬漢燒死 女戶主睡夢間遇襲 警料家庭糾紛不涉第三方
指大女牀單披頭「好多血」 鄰居：清晨未聞爭執
指大女牀單披頭「好多血」 鄰居：清晨未聞爭執
3人行消遣上的士 雙程證情婦涉刺斃港男
3人行消遣上的士 雙程證情婦涉刺斃港男
名稱前加「#」 短訊認證電訊業先行 下周四啟動 金融機構料下季加入
名稱前加「#」 短訊認證電訊業先行 下周四啟動 金融機構料下季加入
電訊商半年停49萬可疑號碼 監察撥出電話 月底擴至固網
電訊商半年停49萬可疑號碼 監察撥出電話 月底擴至固網
證監點名兩虛幣平台 疑涉欺詐 警鎖網站
證監點名兩虛幣平台 疑涉欺詐 警鎖網站
蔡天鳳案 鄺氏三父子加控阻止埋葬罪
蔡天鳳案 鄺氏三父子加控阻止埋葬罪
人類自由指數跌17位 港府千字文逐點反駁
人類自由指數跌17位 港府千字文逐點反駁
本地餐飲聖誕訂枱冷 高鐵周六班次八成售罄
本地餐飲聖誕訂枱冷 高鐵周六班次八成售罄
5年4.6萬港人准留台 陸委：定居獲批率3/4
5年4.6萬港人准留台 陸委：定居獲批率3/4
取消3舊生參選常委資格 指法庭無權審私事 中大校友覆核 評議會：勝訴可再DQ
取消3舊生參選常委資格 指法庭無權審私事 中大校友覆核 評議會：勝訴可再DQ
演唱會售票陷困境 音樂學院經理燒炭亡
演唱會售票陷困境 音樂學院經理燒炭亡
8．31案被告捱警棍不省人事 防暴警同意揮棍10多次
8．31案被告捱警棍不省人事 防暴警同意揮棍10多次
女警長偷少訊書券囚8月 上訴稱自辯理據未獲考慮
女警長偷少訊書券囚8月 上訴稱自辯理據未獲考慮
祈禱稱被禁 印傭入稟指僱主歧視
祈禱稱被禁 印傭入稟指僱主歧視
王詩雅瞞行蹤案結案陳辭 押後判
王詩雅瞞行蹤案結案陳辭 押後判
曾負責習訪港保安 呂錦豪升警隊監管處長
曾負責習訪港保安 呂錦豪升警隊監管處長
稱獲委管理資產 鷹君次子入稟促授權做唯一簽署人
稱獲委管理資產 鷹君次子入稟促授權做唯一簽署人
涉擅撤器官捐贈 學生申離港遭拒
涉擅撤器官捐贈 學生申離港遭拒
Baby Clan尿片案兩人控23罪 涉款9370
Baby Clan尿片案兩人控23罪 涉款9370
活在灣區：深圳食自助餐 同品牌酒店平港一截
活在灣區：深圳食自助餐 同品牌酒店平港一截
【Emily】風暴名投票開始 有霓虹奶茶彈塗魚 致嚴重傷亡除名機率增 需更多「新血」
【Emily】風暴名投票開始 有霓虹奶茶彈塗魚 致嚴重傷亡除名機率增 需更多「新血」
【Emily】賀一誠：賭收11月已達標 爭連任否？ 「未列工作安排」
【Emily】賀一誠：賭收11月已達標 爭連任否？ 「未列工作安排」
【Emily】官員議員滬考察 坐無人駕駛車
【Emily】官員議員滬考察 坐無人駕駛車
【Emily】退役「烏蠅頭」駛入灣仔「海濱站」
【Emily】退役「烏蠅頭」駛入灣仔「海濱站」
【Emily】銅鑼灣避風塘展多個裝置 殘疾者1萬汽水罐砌聖誕樹
【Emily】銅鑼灣避風塘展多個裝置 殘疾者1萬汽水罐砌聖誕樹