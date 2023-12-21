沙頭角擴開放 村民店舖各有喜憂 有怕人多難承載 鄉委會稱交通改善「每日2000人亦可」

原屬禁區的沙頭角碼頭一帶去年6月首階段開放，截至昨日保安局錄得852個旅行團、逾3.3萬人到訪。中英街以外的沙頭角範圍下月起開放，每日設300個個人和700個旅行團遊客名額。

保安局傳訊組助理總監（項目管理）王耀明表示，首階段開放後反應相當好，故順應大方向增加名額。他說聽到開放中英街意見，惟中英街非正式關口，而是深港兩地融合之處，基於保安理由不會開放讓普通市民進出，會視乎事態發展再考慮。

被問到第二階段開放人數增加會否令治安難維持，王耀明認為每日千個名額屬社區可承受程度，相信絕大部分人守法，而向警方申請的禁區證上有個人資料用作保障，不擔心對治安很大影響。

禁駛私家車 設旅巴停泊處

沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪形容計劃「行出一大步」，並稱當初不止要求1000個名額，料即使2000個仍有足夠承載力。他說巴士及小巴因應情况加密班次，同時個人遊旅客禁止駕駛私家車，旅遊巴亦有上落客停泊處，料開放旅遊不會影響交通配套。

由沙頭角碼頭乘船可前往荔枝窩等地區。梅子林村長曾玉安表示，本港回歸後兩地居民均禁止到訪，沙頭角「水靜鵝飛」，剝奪當區商機及人流，令基建配套落後50至70年。他期望將來不設名額限制，全面開放沙頭角，為當區及附近島嶼注入活力。

街坊：700人「團進團出」 不憂滋擾

原是家庭主婦的蘇小姐在新樓街開紀念品店，她認為沙頭角開放令交通配套改善，「以前的士不會主動來載客，出門需召喚才會有車」。其家婆嚴女士說700名遊客以「團出團進」方式到訪，且有指定路線及不會逗留太夜，故不擔心生活受滋擾。

區內的大興茶餐廳負責人李先生預計第二階段開放後人流增加，有助生意。被問會否憂慮開放旅遊導致加租，他指只要人流足夠就毋須擔心，惟亦不排除屆時會加租百分之二至三。

海記飯店負責人殷先生則稱當區僅約4000名居民，認為每日1000個旅遊名額「一次過太多人來」，擔心無足夠承載量，期望當局完善旅遊配套及加強維持治安，以免破壞當區寧靜。