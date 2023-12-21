5年4.6萬港人准留台 陸委：定居獲批率3/4

符條件定居人數約9000

台港經濟文化合作策進會昨天發布信息表示，前日舉行一場座談會，約有30多名港人參加。陸委會港澳蒙藏處長兼台港經濟文化合作策進會秘書長盧長水席間表示，近5年來，港人申請在台灣居留獲許可者，核准率超過97%，又表示除了以就學、就業等事由居留無法申請定居外，符合一定條件獲定居許可者約9000人，核准率近75%。

2021年高峰逾萬人獲批居留

報道又表示，根據移民署統計資料，2018年至今年10月底計5年多來，香港居民到台灣獲居留許可人數有4.6萬，加上澳門居民獲准數字，兩者累加合共5.3萬人 ，香港居民在台灣獲定居許可有8132人。報道又指出，在2018至2022年期間，香港居民到台灣獲居留許可人數最高峰期為2021年，全年達1.1萬人；相較2018年增幅169.3%。