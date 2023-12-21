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港聞

港聞二

本地餐飲聖誕訂枱冷 高鐵周六班次八成售罄

【明報專訊】聖誕假期將至，警方昨日公布平安夜及聖誕節（24至25日）特別交通安排，尖沙嘴及中環蘭桂坊一帶將實施封路措施，預料平安夜尖沙嘴人流與去年的26.4萬相若。有飲食業界人士估計，今年聖誕長假期的生意額，將較去年跌兩至三成，與港人外遊及經濟環境低迷有關。

業界：多未訂滿一半 只及預期一兩成

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯向本報表示，今年市民如多請三四天假期，便可放假至元旦，通常市民在長假期都會外遊，加上目前港元較為強勢，市民到外地消費較「抵」，相反本地經濟環境弱，港人較少消費。他表示，很多餐廳「（目前）訂枱都冇一半，隨便打去一間都訂到枱」，僅及預期一至兩成，「以往這個時期應該都full booking（爆滿）」。

據中國鐵路12306網站，截至昨晚9時15分，高鐵本月23日由西九龍站到深圳北站、福田站總共有125班列車，當中98班車票已售罄，佔整體比例逾78%；平安夜及聖誕節則有較多餘票，平安夜仍有80班列車可供預訂車票，聖誕節仍有118班列車有車票。

尖沙嘴蘭桂坊一帶 平安夜分階段封路

封路措施方面，平安夜尖沙嘴首階段封路於晚上6時起實施，博物館道、廣東道、九龍公園徑南行線、彌敦道、漆咸道南、梳士巴利道及紅磡繞道一帶路段將封閉，尖東摩地道巴士總站和中港城巴士總站亦會關閉。次階段封路則於晚上6時半開始，將影響天星碼頭一帶，包括九龍公園徑的北行線和天星碼頭巴士總站將封路。

港島方面，平安夜下午2時至翌日上午5時，蘭桂坊一帶道路，包括蘭桂坊、介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街、安蘭街和威靈頓街等將封閉。警方將視乎人流，或會在一段士丹利街、雲咸街、德己立街、威靈頓街及閣麟街等擴大封路範圍。警方稱封路範圍內的停車場將暫停使用，直至道路重開為止，其間所有違例停泊車輛將會在無事前警告下被拖走，或被重複票控。

相關字詞﹕平安夜 聖誕節

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