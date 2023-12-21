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港聞

港聞二

人類自由指數跌17位 港府千字文逐點反駁

【明報專訊】加拿大菲沙及美國加圖研究所最新編製的2023年全球人類自由指數報告，香港延續近年跌勢，在全球165個國家或地區排名46，較2022年排名29下跌17位。在細項結社集會及公民社會自由中，香港排名146，而言論自由及法治分數均下跌，治安分數則微升（見表）。

兩個研究所在報告中指出，由於香港個人及公民自由大幅倒退，預期香港日後經濟自由也會進一步下跌。

稱港最開放 繼續護國安

港府回覆查詢時，以過千字篇幅逐點反駁報告在國安、人權、法治等描述與事實不符，表示強烈反對。發言人表示，香港是法治社會、全球最開放和便利營商的地方之一，並重申會繼續堅定不移全面準確實施《港區國安法》，進一步完善維護國安的法律制度和執行機制，同時依法保障香港市民的權利和自由。

香港在去年的報告排名34，最新公布的報告修訂去年排名至29位，今年則進一步跌至46位，亦是自2000年來最低。香港在經濟自由分項僅次新加坡，續排第二，在人身自由分項則由62位再跌至82位。報告提到香港、尼加拉瓜和敘利亞是過去15年自由指數跌幅最大的「三甲」。

與尼加拉瓜敘利亞列跌幅三甲

整體指數中，瑞士、新西蘭及丹麥依次位列前三位，東亞以台灣排名最高，位列12，內地位列149，新加坡44。

相關字詞﹕自由指數

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