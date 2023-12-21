證監點名兩虛幣平台 疑涉欺詐 警鎖網站

指LonShiX列假地址 誘投資

證監會表示，注意到LonShiX在網站聲稱它的地址位於香港，但該地址虛假。證監會指LonShiX透過社交媒體平台及即時通訊軟件，向使用者訛稱是獲銀行認可的投資專業人士，誘使投資者開立投資帳戶。

證監會亦注意到，Bitbank（Global）Financial Holding Group所採用的名稱，與一家日本加密貨幣交易所的名稱非常相似，但兩者並無關連。證監會亦懷疑該虛擬資產平台可能曾透過其網站和社交媒體，散布虛假及誤導的背景和業務資料，聲稱它取得證監會牌照，並已開始申請虛擬資產服務提供者牌照。

證監會強調，上述聲稱皆與事實不符，但可能造成虛假及誤導的印象，令人以為該虛擬資產平台的服務及業務已領有牌照並屬合法，藉此誘使他人在其平台上投資交易。