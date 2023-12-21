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電訊商半年停49萬可疑號碼 監察撥出電話 月底擴至固網

【明報專訊】通訊事務管理局辦公室的「短訊發送人登記制」下周四起實施，首階段23家參與的電訊服務供應商，發出短訊（SMS）時的名稱開首會有「#」號。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，相關登記制有如「Q嘜」標記，幫助市民辨識真偽，相信有助打擊短訊詐騙，不過要讓登記機制產生廣泛效果，公眾教育很重要。

方保僑：如Q嘜認證 公眾教育重要

方保僑稱，短訊發送者除可使用電話號碼（numeric sender ID）發訊，亦可採用指定名稱（Alphanumeric sender ID）方式發訊。以中移動香港為例，會分別以CMHKeShop、CMHK、CMHKebill等指定名稱向客戶發短訊。方保僑解釋，由於欠缺過濾及認證機制，不法分子現時可輕易使用其他真實機構所用的指定名稱發出欺詐短訊，令欺詐短訊與真實機構所發短訊混在同一對話框內，市民易被矇騙。新登記制度下，「#」開首的名稱只可由已登記發送人使用，市民可藉此判斷發短訊者身分是否屬實。

通訊辦4月起截逾190萬境外來電

另外，通訊局亦就境內外懷疑詐騙來電制定對策。針對境內來電，通訊辦已制定《電訊服務供應商管理詐騙電話的業務守則》，流動服務供應商自今年6月30日起監察自其網絡及系統打出的電話，一旦識別出懷疑詐騙電話的致電模式，會馬上暫停該電話號碼服務；截至上月底，約有49萬個本地電話號碼因此被暫停服務。通訊辦亦已修訂守則，固網電話服務供應商須於本月31日前實施同樣安排。

境外來電方面，通訊辦今年4月起攔截以「+852」為首的可疑境外來電，上月底已攔截超過190萬個。

相關字詞﹕通訊辦 通訊事務管理局辦公室

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