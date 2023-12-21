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名稱前加「#」 短訊認證電訊業先行 下周四啟動 金融機構料下季加入

【明報專訊】為應對手機短訊（SMS）詐騙問題日益嚴重，通訊事務管理局辦公室推出「短訊發送人登記制」，下周四（28日）起在電訊業率先實施，首批共有23家電訊服務供應商參與，屆時已獲認證的發送人會使用「#」開首的「已登記的短訊發送人名稱」（下稱「已登記名稱」），供市民識別發送人身分，防範詐騙。詐騙短訊多涉偽冒金融業，但首階段未有金融機構參與。通訊辦表示，由於業界需時準備，料金融機構要待明年首季加入。

完整名冊上載通訊辦網頁

通訊辦昨舉行記者會，解說「短訊發送人登記制」落實安排。首批參與的電訊商有23家，包括中國移動香港、SmarTone、csl.、3香港、中國聯通等，這批公司日後可使用「#」開首、並已載列在登記冊的已登記名稱，向本地流動服務用戶發送短訊；完整的名稱登記冊，會在下周四於通訊辦網頁上載。每家公司可使用的已登記名稱可多於一個，例如和記電話日後可用「#3HK」、「#SoSIM」、「#My3_App」等名稱發短訊。

部分電訊商未就緒 設過渡期

有參與但不含「#」 須自行識別

通訊辦規管科主管楊展鴻指出，只有向通訊辦登記成為「已獲認證的發送人」的機構，即名單上的23家機構，才可使用以「#」開首的已登記名稱，向本地流動服務用戶發出短訊。通訊辦稱，日後電訊網絡會攔截所有不在登記冊上、但發送人名稱含「#」的短訊，流動電訊服務用戶毋須事先申請或安裝流動應用程式，亦毋須在手機上做任何設定。至於發送人名稱不含「#」的短訊，電訊網絡則不會攔截，市民須提高警覺，自行識別。

楊展鴻表示，新登記制下周四起實施，但個別有份參與的電訊商需時整合系統，因此實施初期仍會發出名稱不含「#」的短訊，過渡期約為4個月。被問及在過渡期間部分電訊商仍會發出名稱不含「#」的短訊，會否造成混亂，通訊辦助理總監（規管）湛兆仁稱，發送人名稱開首有「#」是額外認證，因並非所有機構參與，兩者並存情况日後仍會出現，現盡早推出，可助市民及早適應。

通訊辦監管以外 WhatsApp不適用新制

「短訊發放人登記制」原擬年底由銀行業開始試行，現時銀行業不包括在首階段實施的參與機構名單上。湛兆仁解釋，一直與銀行業界包括銀行公會溝通，但業界表示需時準備及測試系統，因此要延後參與，最新目標明年第一季可加入。

至於現時市民廣泛應用的流動通訊軟件，例如WhatsAppWeChat等，是否適用於今次安排，湛兆仁表示，運用互聯網技術的通訊軟件，並非通訊辦規管範圍，今次安排僅適用於手機短訊。另外，部分企業向客戶發出的短訊，可供接收者以發送人號碼直接回覆，這類短訊亦非登記制適用範圍。

此外，對於今次登記制相關的開發成本，湛兆仁稱，相關投資由電訊商自行負擔，通訊辦主要提供技術支援。

相關字詞﹕電訊業 通訊辦 詐騙 短訊 短訊發送人登記制

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