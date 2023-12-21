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3人行消遣上的士 雙程證情婦涉刺斃港男

【明報專訊】各有家室的中年男子疑與內地情婦感情糾紛，兩人及女友人昨凌晨趁情婦生日在元朗消遣後，準備登上的士時發生爭執，男子在車廂胸口被插多刀，送院搶救不治，兩女轉乘另一的士逃去。警方昨以涉嫌謀殺拘捕內地情婦，及後拘捕其丈夫及女友人，兩人涉「意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯」。接載兩名疑犯的司機稱，二人行兇後非常鎮定。

女友人疑知情不報丈夫涉助處理兇刀 同被捕

元朗警區重案組第二隊接手調查，昨晨7時於天水圍天晴邨晴碧樓拘捕36歲持雙程證劉姓女子，報稱家庭主婦，涉嫌謀殺；昨晨8時在同一地點拘捕37歲林姓本地無業女子，疑知情不報，涉嫌意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯。警方初步調查相信劉女與莫姓男死者是情侶關係，各有家室，案發前3人在附近消遣，預備乘坐的士離開，其間發生爭執，有人懷疑用刀襲擊死者後逃去。警方其後於劉女寓所附近尋回懷疑涉案兇刀。

警方繼續調查，昨晚7時於天水圍拘捕一名29歲潘姓男子，為劉女丈夫，曾協助妻子處理兇刀，涉嫌意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯。元朗警區助理指揮官（刑事）鄧翊几表示不排除稍後有更多人被捕，涉案兇刀由女被捕人持有，正調查她如何帶刀到案發現場及是否有預謀等。

事發昨天凌晨4時許，涉案兩名女子在媽廟路水邊圍邨對開的士站登上一輛的士，莫男其後抵達上車，3人同坐後座，莫與其中一女爭執，其間莫疑被人用利器襲擊，司機聽到莫突說「一刀，兩刀，三刀」，兩女隨即落車，轉乘另一的士逃去，何姓的士司機發現莫倒臥車廂昏迷，於是報警。

另登同站的士逃 司機指兩女非常鎮定

救護員到場發現事主左右胸口各有兩吋長刀傷，已無呼吸脈搏，隨即將他送往博愛醫院，事主經搶救延至清晨5時許證實死亡。警方將案件列作謀殺，圍封涉事的士調查，的士車廂及地面留下大灘血漬，車內遺有一條鎖匙。重案組探員與鑑證科人員在的士站調查，套取車上指模蒐證，另發現一輛客貨車停泊在現場附近，相信與案有關。48歲已婚男事主莫偉雄與家人居於元朗欖口圍村，街坊稱莫男一家三口與女傭同住，兒子就讀3年級。據悉莫男與劉女常因感情問題爭執。

接載懷疑涉案兩女子逃走的謝姓的士司機，事後在場協助調查。他稱自己當時在的士站排第二位等待接客，兩女疑在酒吧消遣後前往的士站、有醉意，其間事主走近，3人傾談並發生爭執，指兩人「好似唔想畀個男人上車咁」，雙方推撞，的士未能關門。謝續稱，兩女隨後下車登上他的車，指示前往天水圍天晴邨，他僅以為雙方吵架，「後尾睇新聞先知咁大件事，又有刀」，形容兩人非常鎮定、諳廣東話，但疑為內地人，在車內以普通話溝通，他不知交談內容。

相關字詞﹕的士 元朗 謀殺案

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