明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

刀傷妻女縱火 欠債百萬漢燒死 女戶主睡夢間遇襲 警料家庭糾紛不涉第三方

【明報專訊】中年三行工人昨晨在黃大仙東頭邨趁妻子熟睡時斬傷她及女兒，其後在單位縱火，懷疑當場被燒死。死者妻子及大女頭有刀傷，連同幼女及3名吸入濃煙的住戶送院。警方相信事件由家庭糾紛引起，不涉第三方，亦循債務等方向調查。據悉男子近日疑工作不愉快，沉迷賭博欠下150萬賭債。

昨晨7時許，東頭邨貴東樓7樓一單位發生火警，火場冒出火舌及濃煙，有玻璃窗被震碎下墜，多人報案。消防花約半小時滅火，在單位發現一具燒焦男屍及助燃劑，男屍身分及死因待驗屍確定，消防相信起火原因有可疑。據悉該屍體疑為男户主。

兩女聞母尖叫阻父施襲 3人逃出求助鄰居

據了解，49歲男戶主王偉雄為三行工人，近日曾稱工作不愉快，同時欠下約150萬賭債。據悉，昨晨約7時15分，女户主睡夢期間被丈夫以利器割傷，身處另一房間的兩名女兒聽到母親尖叫後上前阻止，大女在糾纏間亦受傷，三母女逃離單位後向鄰居求助，及後到大堂待援。現場所見，受傷母親登上救護車包紮後仍表現驚慌，大女兒送院時面部及頭髮沾有血迹，大廈大堂遺下染血牀單，有住戶稱女傷者逃走時以牀單掩頭止血（見另稿）。

警：無家暴紀錄 社署：非跟進個案

警方尋獲居於起火單位的三母女，其中49歲盧姓母親左後腦有刀傷，16歲大女左手手腕及左額有刀傷，12歲幼女沒有受傷但受驚，3人昨晚情况穩定。警方初步調查相信，男戶主用刀斬傷女戶主和其女兒，三母女趁機離開單位，不久後單位起火。黃大仙分區助理指揮官（行動）署理總督察郭俊希表示，案件屬個別事件，無證據顯示案件涉及第三者，暫時相信男女戶主事發前沒爭執，該戶無家暴紀錄，已轉介個案予社署跟進。案件暫列傷人及縱火，由黃大仙區重案組調查。

社署回應稱涉事家庭並非社署社工跟進個案，女住戶及其兩名女兒正在醫院留醫，社署醫務社會服務部社工會按其福利需要提供援助。

警方事後封鎖貴東樓調查，住戶一度未能返回住所，出門者要登記及搜身，警方解釋因未確認死者身分，故要調查，確保沒有在逃者及市民安全。黃大仙關愛隊開放鄰近地下活動中心予住戶避寒，大廈昨早11時45分初步解封，居民陸續上樓。警方下午約2時帶走一批證物，包括兩把菜刀，其中一把有燒毁痕迹，仵工到場將遺體抬走。

單位檢助燃劑 另有3人吸濃煙送院

火警期間消防共疏散30名住戶，3名女住客（22至60歲）吸入濃煙不適，連同起火單位的三母女送往伊利沙伯醫院治理。消防處高級消防隊長蔡永耀稱，單位最先起火為睡房，火場面積約6米乘5米，沒有曾發生爆炸痕迹。對於有街坊批評大廈消防警報系統事發時無啟動，消防表示灌救期間大廈的消防裝置處於有效操作狀態，亦有啟動手動火警鐘掣。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕縱火 傷人

上 / 下一篇新聞

指大女牀單披頭「好多血」 鄰居：清晨未聞爭執
指大女牀單披頭「好多血」 鄰居：清晨未聞爭執
3人行消遣上的士 雙程證情婦涉刺斃港男
3人行消遣上的士 雙程證情婦涉刺斃港男
名稱前加「#」 短訊認證電訊業先行 下周四啟動 金融機構料下季加入
名稱前加「#」 短訊認證電訊業先行 下周四啟動 金融機構料下季加入
電訊商半年停49萬可疑號碼 監察撥出電話 月底擴至固網
電訊商半年停49萬可疑號碼 監察撥出電話 月底擴至固網
證監點名兩虛幣平台 疑涉欺詐 警鎖網站
證監點名兩虛幣平台 疑涉欺詐 警鎖網站
蔡天鳳案 鄺氏三父子加控阻止埋葬罪
蔡天鳳案 鄺氏三父子加控阻止埋葬罪
人類自由指數跌17位 港府千字文逐點反駁
人類自由指數跌17位 港府千字文逐點反駁
本地餐飲聖誕訂枱冷 高鐵周六班次八成售罄
本地餐飲聖誕訂枱冷 高鐵周六班次八成售罄
5年4.6萬港人准留台 陸委：定居獲批率3/4
5年4.6萬港人准留台 陸委：定居獲批率3/4
取消3舊生參選常委資格 指法庭無權審私事 中大校友覆核 評議會：勝訴可再DQ
取消3舊生參選常委資格 指法庭無權審私事 中大校友覆核 評議會：勝訴可再DQ
演唱會售票陷困境 音樂學院經理燒炭亡
演唱會售票陷困境 音樂學院經理燒炭亡
8．31案被告捱警棍不省人事 防暴警同意揮棍10多次
8．31案被告捱警棍不省人事 防暴警同意揮棍10多次
女警長偷少訊書券囚8月 上訴稱自辯理據未獲考慮
女警長偷少訊書券囚8月 上訴稱自辯理據未獲考慮
祈禱稱被禁 印傭入稟指僱主歧視
祈禱稱被禁 印傭入稟指僱主歧視
王詩雅瞞行蹤案結案陳辭 押後判
王詩雅瞞行蹤案結案陳辭 押後判
沙頭角擴開放 村民店舖各有喜憂 有怕人多難承載 鄉委會稱交通改善「每日2000人亦可」
沙頭角擴開放 村民店舖各有喜憂 有怕人多難承載 鄉委會稱交通改善「每日2000人亦可」
曾負責習訪港保安 呂錦豪升警隊監管處長
曾負責習訪港保安 呂錦豪升警隊監管處長
稱獲委管理資產 鷹君次子入稟促授權做唯一簽署人
稱獲委管理資產 鷹君次子入稟促授權做唯一簽署人
涉擅撤器官捐贈 學生申離港遭拒
涉擅撤器官捐贈 學生申離港遭拒
Baby Clan尿片案兩人控23罪 涉款9370
Baby Clan尿片案兩人控23罪 涉款9370
活在灣區：深圳食自助餐 同品牌酒店平港一截
活在灣區：深圳食自助餐 同品牌酒店平港一截
【Emily】風暴名投票開始 有霓虹奶茶彈塗魚 致嚴重傷亡除名機率增 需更多「新血」
【Emily】風暴名投票開始 有霓虹奶茶彈塗魚 致嚴重傷亡除名機率增 需更多「新血」
【Emily】賀一誠：賭收11月已達標 爭連任否？ 「未列工作安排」
【Emily】賀一誠：賭收11月已達標 爭連任否？ 「未列工作安排」
【Emily】官員議員滬考察 坐無人駕駛車
【Emily】官員議員滬考察 坐無人駕駛車
【Emily】退役「烏蠅頭」駛入灣仔「海濱站」
【Emily】退役「烏蠅頭」駛入灣仔「海濱站」
【Emily】銅鑼灣避風塘展多個裝置 殘疾者1萬汽水罐砌聖誕樹
【Emily】銅鑼灣避風塘展多個裝置 殘疾者1萬汽水罐砌聖誕樹