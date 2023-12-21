刀傷妻女縱火 欠債百萬漢燒死 女戶主睡夢間遇襲 警料家庭糾紛不涉第三方

昨晨7時許，東頭邨貴東樓7樓一單位發生火警，火場冒出火舌及濃煙，有玻璃窗被震碎下墜，多人報案。消防花約半小時滅火，在單位發現一具燒焦男屍及助燃劑，男屍身分及死因待驗屍確定，消防相信起火原因有可疑。據悉該屍體疑為男户主。

兩女聞母尖叫阻父施襲 3人逃出求助鄰居

據了解，49歲男戶主王偉雄為三行工人，近日曾稱工作不愉快，同時欠下約150萬賭債。據悉，昨晨約7時15分，女户主睡夢期間被丈夫以利器割傷，身處另一房間的兩名女兒聽到母親尖叫後上前阻止，大女在糾纏間亦受傷，三母女逃離單位後向鄰居求助，及後到大堂待援。現場所見，受傷母親登上救護車包紮後仍表現驚慌，大女兒送院時面部及頭髮沾有血迹，大廈大堂遺下染血牀單，有住戶稱女傷者逃走時以牀單掩頭止血（見另稿）。

警：無家暴紀錄 社署：非跟進個案

警方尋獲居於起火單位的三母女，其中49歲盧姓母親左後腦有刀傷，16歲大女左手手腕及左額有刀傷，12歲幼女沒有受傷但受驚，3人昨晚情况穩定。警方初步調查相信，男戶主用刀斬傷女戶主和其女兒，三母女趁機離開單位，不久後單位起火。黃大仙分區助理指揮官（行動）署理總督察郭俊希表示，案件屬個別事件，無證據顯示案件涉及第三者，暫時相信男女戶主事發前沒爭執，該戶無家暴紀錄，已轉介個案予社署跟進。案件暫列傷人及縱火，由黃大仙區重案組調查。

社署回應稱涉事家庭並非社署社工跟進個案，女住戶及其兩名女兒正在醫院留醫，社署醫務社會服務部社工會按其福利需要提供援助。

警方事後封鎖貴東樓調查，住戶一度未能返回住所，出門者要登記及搜身，警方解釋因未確認死者身分，故要調查，確保沒有在逃者及市民安全。黃大仙關愛隊開放鄰近地下活動中心予住戶避寒，大廈昨早11時45分初步解封，居民陸續上樓。警方下午約2時帶走一批證物，包括兩把菜刀，其中一把有燒毁痕迹，仵工到場將遺體抬走。

單位檢助燃劑 另有3人吸濃煙送院

火警期間消防共疏散30名住戶，3名女住客（22至60歲）吸入濃煙不適，連同起火單位的三母女送往伊利沙伯醫院治理。消防處高級消防隊長蔡永耀稱，單位最先起火為睡房，火場面積約6米乘5米，沒有曾發生爆炸痕迹。對於有街坊批評大廈消防警報系統事發時無啟動，消防表示灌救期間大廈的消防裝置處於有效操作狀態，亦有啟動手動火警鐘掣。

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