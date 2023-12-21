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活在灣區：深圳食自助餐 同品牌酒店平港一截

【明報專訊】香港百物騰貴，兩個人到酒店享用自助晚餐動輒逾千元，若是五星級酒店自助餐一人價錢已接近1000元，適逢聖誕節及新年假期價位可能「更上一層樓」。反觀深圳酒店自助晚餐普遍可以數百元人民幣「埋單」，不少港人熟悉的國際酒店品牌自助晚餐收費更是600元人民幣「有找」，透過網上優惠平台購買自助餐券價格可以更低。

明報記者 劉敬華

聖誕節及新年假期向來為本港自助餐旺季，期間自助餐價格往往較平日高，聖誕節假期自助餐成人價錢隨時逾600元，以九龍酒店倚窗閣的聖誕冬日仙境海鮮自助晚餐為例，官網標示12月24日或25日自助晚餐次輪時段成人正價每人921.8元，目前於酒店官網預訂可享838元的優惠價。又如香港金域假日酒店Bistro on the Mile餐廳的繽紛聖誕自助晚餐，官網標示原價為成人每位998元，現時酒店官網預訂12月24日或25日自助晚餐首輪時段成人每位收費698.6元。

福田香格里拉聖誕自助餐低於千元

若是五星級酒店聖誕節假期自助餐，成人價錢即使過千元也不罕見，以港島香格里拉酒店cafe TOO餐廳的節慶自助晚餐為例，酒店官網標示12月25日成人價每位1318元，兒童價每位亦要918元，要留意的是，上述價格需另收加一服務費。倘若願意付出多一點交通時間北上，將可以較吸引價錢享用同一級數酒店自助餐。以深圳福田香格里拉酒店鮮咖啡餐廳的聖誕節鮮饗晚宴為例，酒店官網價為成人每位888元人民幣（折合約978港元），兒童每位388元人民幣（折合約427港元），即使加收10%服務費及6%增值稅，價格也較本港同品牌酒店為低（見表）。

善用網上優惠平台購買餐券，自助餐價錢可以進一步降低。再以上述的深圳福田香格里拉酒店的聖誕節自助晚餐為例，酒店官網成人價錢計入服務費及增值稅後約為1030元人民幣（折合約1134港元），透過大眾點評網站或手機應用程式購買餐券，昨日網上優惠價為758元人民幣（折合約835港元），且為全包價，只需於網上購買餐券後，到達餐廳後出示餐券二維碼（QR Code）便可用餐。又如四季酒店，香港四季酒店ARGO餐廳的自助午餐周末及公眾假期成人價為728元，深圳四季酒店馥餐廳的周末龍蝦暢享自助午餐及晚餐，於大眾點評購買餐券的優惠價均為518元人民幣（折合約570港元）。過去大眾點評需要用戶以內地手機號碼註冊，最近此平台也接受本港手提電話註冊，便利港人到內地消費。

網上平台購餐券 留意使用條款

除內地網站，目前本港部分網上優惠平台也提供深圳食肆優惠餐券，Klook是其中之一。此平台同時提供部分本港及深圳酒店自助餐優惠，以喜來登酒店為例，參考該網站昨日資訊，透過該網站購買香港喜來登酒店咖啡廳自助晚餐優惠餐券，星期六至日、公眾假期及公眾假期前夕的成人價為691元，價錢已包加一服務費，於同一平台購買深圳福朋喜來登酒店桂花標幟餐廳自助餐券，周末自助晚餐成人價錢每位229港元。儘管優惠餐券價格吸引，但往往需於購買時選定指定享用日期，部分平台更需要消費者提前致電餐廳預約，購買前宜留意相關條款。

[活在灣區]

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