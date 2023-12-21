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港聞

港聞二

祈禱稱被禁 印傭入稟指僱主歧視

【明報專訊】信奉伊斯蘭教的印傭在僱主寓所穿罩袍和祈禱，遭八旬僱主的子女投訴，表示會「嚇死」僱主，印傭入職後兩星期被解僱。她早前入稟區域法院指僱主一家涉種族歧視，索償逾25萬元。案件昨於區域法院首次聆訊，僱主一方否認曾阻止印傭穿罩袍外出，又指僅不准她在寓所祖先神位前祈禱，「冇唔准佢自己拜，但唔可以喺我哋屋企拜」。案件押後至6月19日舉行案件管理會議。

答辯人否認禁止禮拜「但唔可以喺我哋屋企拜」

申索人印傭Dwi-Lestari沒有到庭，由律師代表；3名答辯人為僱主梁彩、梁彩的兒子何偉新和女兒何偉娥，3人無律師代表，親自應訊。

入稟狀指，申索人入職不久收到何偉娥警告不得穿罩袍外出，唯有改戴帽。此外，申索人為免影響家務，會趁梁彩睡覺時做伊斯蘭教規定的禮拜，惟何偉新指她會令年邁的梁彩「嚇死」，阻止她祈禱。申索人同日被終止合約，何僅向她支付100元，沒有支付薪金或代通知金。

法官高勁修引述答辯人的回應通知書，指申索人一直穿普通裝束外出，只戴頭巾，答辯人否認曾警告她不得穿罩袍，僅曾建議她戴帽代替頭巾，對方同意。答辯人何偉新在庭上確認內容，重申申索人「從來冇著過袍出街，所以我哋從來冇唔批准佢囉」。

至於禮拜儀式方面，法官引述答辯方指，何偉新經閉路電視看到申索人在母親入睡後換上「拜祭服飾」，在住所祖先神位前禮拜，由於寓所沒有間隔，何擔心母親年紀大、「心血少」，晚上醒來看到申索人禮拜會影響身體，亦認為申索人在母親祖先神前禮拜不尊重先人，故與她討論更改禮拜時間和地點。

何偉新在庭上確認，若申索人在寓所以外禮拜即可，沒有阻止她禮拜。

【案件編號：DCEO 10/23】

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