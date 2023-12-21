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港聞

港聞二

女警長偷少訊書券囚8月 上訴稱自辯理據未獲考慮

【明報專訊】時任女警長涉4年前於少年警訊會所內偷去兩支記憶棒及28張書券，裁定3項盜竊罪成，判囚8個月。她不服定罪和判刑，高院昨開庭審理上訴，將於3個月內頒下判決。上訴方表示，女警長自辯稱擔心小朋友搶書券，所以自行保管，原審裁判官沒有考慮自辯解釋，對被告不公。律政司一方則指，原審裁判官已恰當處理所有證據，被告知法犯法顯示案情嚴重。

自辯為免小朋友搶禮物

同事抽屜取券「自行保管」

上訴人陳惠嫻曾任大埔區少年警訊聯絡主任，現停薪留職。上訴人早前在原審時自辯稱，當時在少年警訊的聖誕聯歡會幫忙，為免小朋友搶禮物，引致不愉快事件，她從同袍的辦公桌抽屜取走書券和記憶棒。庭上透露，涉案物品總值2400元，部分物品在被告家中搜出，有700元物品未尋回。

上訴方爭議，被告僅想幫同袍派禮物，原審裁判官陳炳宙沒有考慮被告辯解的可能性，導致定罪不穩妥。此外，原審裁判官曾將被告擅自拉開同袍的抽屜，類比為現任警務處長蕭澤頤，不會告訴前處長鄧炳強不得進入其房間。上訴方投訴此比喻「非常不切合」，指本案發生在少年警訊的閱讀室，和警隊高層擁有專用房間不盡相同。

刑期方面，上訴方指原審裁判官應以損失金額700元為量刑基礎，下調量刑起點；被告失去逾5萬元月薪和退休長俸已是懲罰，判囚8個月為過重。暫委法官郭啟安質疑，被告案發時擔任警長，知法犯法相當嚴重，判刑須具阻嚇力。

律政司一方表示，原審裁判官以兩任警務處長為類比，只是「講大了少少」，閉路電視拍到被告取走物品，原審定罪仍然穩妥。律政司又指，被告身為警員，「在警方會所、警方活動中犯罪」，判刑並非過重。

【案件編號：HCMA 391/22】

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