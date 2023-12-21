8．31案被告捱警棍不省人事 防暴警同意揮棍10多次

否認打頭 認打「痛點」

當時判斷被告清醒

兩名被告分別為會計師屈君鵬（26歲）及女學生梁靜雯（22歲）。警員黃天龍供稱當晚他以防暴警員身分執勤，他在太子站月台往調景嶺方向發現屈頭戴迷彩面巾及佩戴手套，打扮與一般市民有異。屈與群眾見警方後逃走，黃與同袍追上及合力將他制服在地。由於屈掙扎反抗，故黃利用「痛楚使他服從」。

辯方指出黃用棍擊打屈的頭部及身體。黃不同意，強調自己是擊打屈的「痛點」，而他沒有留意同袍的行動。黃又稱，他當時判斷屈尚處清醒，由於情况不容許他檢查屈的傷勢，故他將屈交給刑偵警員處理。辯方將現場片段播放給黃觀看後，黃同意片段中屈被警員揮棍共10多次。

稱見事主被圍慌張

另一被告指介入為助脫身

屈選擇不自辯。梁現為明愛專上學院護理系學生，供稱當晚她發現事主張展宏被蒙面人要求刪除影片。梁見事主神情驚慌，出於想安撫對方才會介入事件。控方質疑，梁一邊廂指自己是多管閒事，想幫事主脫身，另一邊廂卻捨棄事主並先行離開，自相矛盾。梁解釋當時見雙方開始有肢體衝突，她為了自保才選擇離開。

【案件編號：KCCC 1432/23】

（反修例風暴）