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港聞

港聞二

8．31案被告捱警棍不省人事 防暴警同意揮棍10多次

【明報專訊】2019年8．31港鐵太子站衝突，月台上一名休班男警用手機錄影示威者，被群眾圍堵及逼令刪除影片。事後兩男女被控非法禁錮，昨於九龍城裁判法院續審。辯方指出當晚男被告被4名防暴警員用棍毆至不省人事，其中一名防暴警員作供表示自己只打了男被告的「痛點」，沒有留意同袍的行動。他觀看現場片段後，同意片段中男被告被警員揮棍共10多次。及後裁判官裁定兩人面對的罪名有表證成立，女被告選擇自辯，案件押後至今日結案陳辭。

否認打頭 認打「痛點」

當時判斷被告清醒

兩名被告分別為會計師屈君鵬（26歲）及女學生梁靜雯（22歲）。警員黃天龍供稱當晚他以防暴警員身分執勤，他在太子站月台往調景嶺方向發現屈頭戴迷彩面巾及佩戴手套，打扮與一般市民有異。屈與群眾見警方後逃走，黃與同袍追上及合力將他制服在地。由於屈掙扎反抗，故黃利用「痛楚使他服從」。

辯方指出黃用棍擊打屈的頭部及身體。黃不同意，強調自己是擊打屈的「痛點」，而他沒有留意同袍的行動。黃又稱，他當時判斷屈尚處清醒，由於情况不容許他檢查屈的傷勢，故他將屈交給刑偵警員處理。辯方將現場片段播放給黃觀看後，黃同意片段中屈被警員揮棍共10多次。

稱見事主被圍慌張

另一被告指介入為助脫身

屈選擇不自辯。梁現為明愛專上學院護理系學生，供稱當晚她發現事主張展宏被蒙面人要求刪除影片。梁見事主神情驚慌，出於想安撫對方才會介入事件。控方質疑，梁一邊廂指自己是多管閒事，想幫事主脫身，另一邊廂卻捨棄事主並先行離開，自相矛盾。梁解釋當時見雙方開始有肢體衝突，她為了自保才選擇離開。

【案件編號：KCCC 1432/23】

（反修例風暴）

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