【Emily】「夜饗樂」百元餐飲券開派 首輪10萬份 直至元旦 港鐵搭5程送10蚊

聖誕元旦假料903萬人次出入境

港鐵周一（18日）至明年1月1日亦會推出「港鐵出行禮遇 搭5程送$10」活動。MTR Mobile登記用戶喺活動期間，用已連結MTR Mobile帳戶嘅成人八達通搭港鐵滿5程，可獲$10出行禮遇。另外，香港零售管理協會亦推出「香港節日狂賞」活動，過百品牌商戶提供折扣優惠。

留港消費有着數，但通關後首個聖誕假有唔少人打算北上或外遊。入境處預計，本周五（22日）至下周二（26日），以及下周五（29日）至明年1月1日嘅聖誕節及元旦假期，會有約903萬人次出入境，當中約754萬人次會經各陸路邊境管制站進出，預計陸路出境較繁忙嘅日子係本周六（23日），出境人次約54.9萬；而入境高峰就係下周二，入境人次約62.6萬。

入境處估計，羅湖管制站、落馬洲支線管制站、港珠澳大橋管制站將非常繁忙，估計分別每日平均有21.7萬、18.4萬及11.8萬人次進出。