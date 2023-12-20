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港聞

港聞二

告足總殘疾性別歧視 女員工促重聘賠償

【明報專訊】在足總任職近10年、曾做腎臟切除手術的女員工，稱足總行政總裁譚秋朗對她作出無理要求，在她患病時施以壓力，她亦因作為女性不獲信任。她前日入稟區院稱足總和譚秋朗違反《殘疾歧視條例》及《性別歧視條例》，要求對方書面道歉及賠償，另請法庭頒令足總重新聘用她，以及譚須捐出3個月薪金予瑪麗慈善基金等。

申索人為K，答辯人為足總及譚秋朗。根據入稟狀，K由2012至2022年任職足總，先後成為董事及人力資源總監，行政總裁曾是她的直屬上司。K在2014年做手術切除腎臟腫瘤及部分腎臟，需要覆診。至2022年2月，K稱譚令她承受無理的工作壓力，故被診斷有適應障礙症；同年3月K出現左腦膜瘤。

指CEO公開病情 待遇男女有別

根據入稟狀，2022年1月K沒按照譚秋朗要求會見他，翌日譚問K：「我叫你見我點解叫極都唔嚟？……係唔係避見我呢？」K感焦慮和驚慌，她交代因身體狀况未能加班，譚稱：「類似你啲健康問題，發病機率係幾高？咁將來你啲病（嘅）問題可能會再出現。」譚亦在新冠疫情時指示K返回辦公室，她認為譚可以私家車代步，她每日卻要花上兩小時通勤，被迫冒着風險上班。譚又在會議結束後不准K午膳，要她在一個小時內完成報告。

K續稱，譚在公開電郵強調她的病情，她抱恙完成工作理應獲得欣賞，但譚批評和攻擊她，使她被冒犯和侮辱，甚至被不合理減薪。其後，K向時任足總主席貝鈞奇投訴「CEO不斷欺凌我，我的病情因而受影響」，但最後足總終止聘用K，即時生效。K又指譚因她身為女性而對她待遇較差，舉例指有男員工行為不當，卻沒遭即時解僱，她認為做法構成性別歧視及殘疾歧視，要求足總及譚賠償。

【案件編號：DCEO15/23】

相關字詞﹕區域法院 性別歧視條例 殘疾歧視條例 足總

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