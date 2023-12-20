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港聞二

疑有人干擾西隧收費 陳國基：警介入調查

【明報專訊】西隧在三隧分流分時段收費實施首個工作天（18日）錯用「633 」舊收費表收費，最少4700架車次被多收費。署理行政長官陳國基昨稱，初步調查顯示，懷疑有人沒有合理原因下干擾電腦，導致收錯費。陳已要求警方介入調查，若有人蓄意破壞、想製造事端，必屬違法行為，一旦證據確鑿，違法者將會被檢控和嚴懲。警方回應稱，網絡安全及科技罪案調查科已接手處理，正跟進案件。

「倘搞事 必嚴懲」

陳國基昨早在行會前見記者時表示，根據初步調查，原本正常運作的收費表由於人為錯誤，在西隧被更換為舊收費表，導致錯收費用。陳國基又稱，當局高度關注事件，要求即時調查「人為錯誤」為何，相信並非電腦系統問題。

華爾基利訊息安全研究組織電腦安全研究員賴灼東認為，事件起因「出錯多過故意干預」，「我點解淨係要故意轉你個價錢？我應該泄露你啲資料出嚟」。賴灼東預計事件為內部系統或程式等電腦運作錯誤。

立法會議員張欣宇周一早上於過渡時段10時22分經西隧從港島往九龍，應收費52元，惟系統10時39分向其收取60元。

專家信系統錯 倘蓄意「應泄資料」

張欣宇提到，周一得知是人為錯誤後，認為修改收費表必須經運輸署長、承辦商批准，形容事件性質嚴重，但昨天政府的回應顯示「似乎有人搞破壞」，會在新一年的交通事務委員會上要求政府公開調查報告和解釋事件。

易通行隧道費服務商向受影響車主致歉，並已退回約3400個使用隧道費的交易，服務商已向受影響車主發出退款通知。隧道費服務商會就事件徹查原因及向運輸署提交報告，同時配合警方調查。

相關字詞﹕易通行 三隧分流

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