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港聞二

張健華向康橋3董事索償 申取公司文件被拒

【明報專訊】私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華（圖）早前入稟，指院舍所屬母公司的3名董事沒提供會議紀錄等文件，並秘密轉讓股份，違反董事誠信，要求母公司每月向5名「原創股東」賠償1.5萬元董事酬金。張健華申請傳票索取文件，昨在高院開庭處理，聆案官稱現階段連對方的文件清單都未有，張的要求「實在過早，亦都沒有必要」，駁回申請。

原告人為張健華，3名被告為智友集團有限公司董事李永耀、周可仁、楊尚文。李在無律師代表下應訊，周、楊缺席聆訊，李稱獲他們授權代表出席，聆案官梁文亮拒絕，指會視兩人為缺席。

索股權文件等 官指要求過早

張健華入稟指稱，周可仁2017年秘密購入股份後任命李永耀為董事，周成為董事後沒提供會議紀錄、核數報告等文件。張其後申請要求向周索取股權文件等，但因張沒清晰列出所需文件，被下令修改傳票。

傳票經修訂後，聆案官昨日引述高院規則，指周可仁的抗辯書沒提及張健華所需的文件，而且目前尚未到文件披露的階段，又問張是否已披露文件；張否認。聆案官續問張「你點知人哋無披露文件？」，質疑張為何急需對方給予文件。張回應稱需先釐清周是否股東。聆案官認為其要求過早，最終駁回申請。

散庭前，李永耀稱是次聆訊令他浪費時間，提出申請訟費，聆案官指李沒申請不出席聆訊，不批申請。張健華另需要就上次聆訊向有份出席的李永耀、周可仁支付訟費。

【案件編號：HCA 1192/23】

相關字詞﹕高等法院 民事索償 康橋之家 張健華

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