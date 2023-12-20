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港聞二

疫下殮葬供不應求 申訴署查政府服務

【明報專訊】本港3年多新冠疫情致逾萬人喪生，殮葬服務一度供不應求，面臨「爆煲」。申訴專員公署昨日表示，將主動調查政府提供與辦理身後事有關的公共服務，例如死亡登記、殮房服務與殯葬安排等，以及相關資訊發布的工作是否得宜。現階段的調查對象包括衛生署、食環署、醫管局和入境處，市民可於下月19日或之前向公署提交意見。

衛生防護中心數據顯示，2020年爆發新冠疫情至今年1月30日期間，本港累積死亡個案共約1.3萬宗，單計第五波至少有9287人；1月30日取消隔離令至本月9日，累計經初步評估死因與新冠病毒有關的死亡個案有1005宗，即過去3年多共有1.4萬人因疫情離世。

公署表示，新冠病毒去年初肆虐香港，不少人染疫離世，令公眾殮房及公營醫院殮房運作面臨超負荷的壓力，火葬服務需求一度十分迫切，另考慮到本港人口持續高齡化，市民對與辦理身後事相關的公共服務需求將不斷上升，故決定主動調查。申訴專員趙慧賢稱將審研政府提供與辦理身後事有關的公共服務，包括死亡登記、殮房服務及殯葬安排等，以及相關資訊發布的工作是否得宜。

議員：有家屬未獲「葬紙」 屍「一直擺喺度」

民建聯議員梁熙表示，第五波疫情時曾收到新冠死者家屬求助，指因殮房未能簽發「葬紙」，「屍體一直擺喺度」，最終家屬歷時一個月才辦好死者身後事。他期望調查能總結疫情時的經驗，令公共殮葬流程能保持較人性化的工作模式，並建議在突發事件時立即成立跨部門小組，成員包括食環署、衛生署、入境處、醫管局及殮葬商代表等。

社福界議員狄志遠亦樂見公署主動調查，稱不少市民在處理家中長者身後事有諸多困擾，希望公署除了檢視現有服務或流程是否有不足及改善之處，亦可考慮於處理在家離世、遺囑及內地殯葬上改善。

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