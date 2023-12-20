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港聞

港聞二

被指8．31太子站禁錮休班警 兩人不認罪

【明報專訊】反修例風暴2019年8．31港鐵太子站衝突期間，月台一名休班男警用手機錄影示威者，疑被群眾圍堵及逼令刪片。事後兩名男女被控非法禁錮罪，兩人不認罪，昨於九龍城裁判法院受審。辯方讀出事主首份供辭，稱他當時認為自己正值休班，身上無裝備，無可奈何下才服從黑衣人，供辭中沒提及女被告的具體行為。辯方質疑為何事主直到第二份供辭才說女被告對他惡言相向，事主稱事後慢慢回憶起事件。

被告為會計師屈君鵬（現年26歲，下同）及女學生梁靜雯（22歲）。事主張展宏（圖，楊志權攝）供稱當晚他在太子站月台等車，看見許多蒙面黑衣人衝落月台，他用手機錄影黑衣人，一名健碩、戴防毒面具的男子發現後斥罵他「你影乜X嘢」，他見狀收起手機，惟對方一出聲，他便被群眾圍堵。

舉機錄影 事主：圍堵下刪片

張續供稱，其間一名白衫女子捉緊其手臂及喝令他不准走；一名中年女子在他身旁，低聲說「要有良知，拎手機出嚟」。張形容當時受二人軟硬兼施，背後有人打他後頸，該健碩男子也想出手，被他喝止。張稱，他沒有辦法下被迫刪除影片及交出手機供人檢查，其後被放行，遂離站改乘小巴回家。

辯方質疑兩供辭有出入

辯方主張屈君鵬不在現場，不爭議梁靜雯是白衣女子。張在盤問下稱自己1998年入職警隊，被問職級時答是偵緝警員。辯方讀出張首份供辭內容，提及張說自己被人從後箍手、箍頸，有人欲用行山杖打他但被他喝止等情節，自己因無裝備，無可奈何下向黑衣人交出手機；惟辯方指張於第二份供辭才如庭上所說，交代白衣女等人的具體行為。辯方質疑兩份供辭內容有出入，張稱事後慢慢回憶起事件，現在他覺得中年女子行為很虛偽，白衣女則充當帶領群眾的角色。審訊今續。

【案件編號：KCCC1432/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕九龍城裁判法院 非法禁錮 太子站 831事件 反修例事件

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