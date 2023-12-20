政府邀候任區議員 看夏寶龍講話直播

署理特首陳國基昨日提到，繼前日聯同民青局為全體區議員舉行地區治理培訓班後，18區民政事務專員作為新一屆區議會主席，亦會陸續為當區候任區議員召開培訓與預備會議，清楚說明和討論未來的地區重點工作、區議會相關指引，以及區議員具體責任，相信有助候任區議員更充分了解政府和市民的期望。

被問到區議員做地區工作出問題時可如何求助，陳國基表示，若議員日後不明白某些政策或認為有需要將個別個案向某部門反映，第一個可接觸的是區議會主席；稱區議會主席有個重要功能，就是向區議員解釋政府政策，再由區議員解釋給市民聽。

候任元朗市中心區議員施駿興回覆本報查詢，確認收到政府電郵邀請他出席周五研討會，他稱電郵沒有列明必須出席。他稱希望會上可了解國家對本港完善地區治理的看法、地區日後應如何配合官員工作等。

稱電郵通知不可WhatsApp 候任者：離港不需列原因

民青局前日公布《區議會常規》列明議員如離港超過48小時，須於離港前書面通知區議會秘書。施駿興稱，除了元旦日的宣誓儀式，當區有安排會議講解行政安排，其中提到離港前須預早以電郵通知，不可使用WhatsApp等，他認為做法旨在方便安排活動，亦只需簡單交代離港時間，毋須列明離港原因等細節。油尖旺區委任區議員陳少棠表示，暫未收到通知須詳細列明行程等。