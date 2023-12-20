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港聞

港聞二

微電子院將申撥款28億 研新能源車等用半導體

【明報專訊】《施政報告》提出成立微電子研發院，立法會工商及創新科技事務委員會昨討論研發院籌備。政府提交文件指出，研發院政府全資擁有，董事局成員將包括微電子專家、學術研發及工業界人士和政府代表，預計就項目申請28.4億元撥款。研發院旨在推動本港微電子發展，主力研發第三代半導體包括碳化矽及氮化鎵，兩者應用層面廣，可用於新能源汽車、家電及電視機等，且設備局限較小，投資額亦較主流半導體低。

孫東：貢獻國家 鞏固創科中心地位

創新科技及工業局長孫東會上稱，半導體一直是所有電子及電訊產品中最重要的元件，發展微電子產業可滿足全球經濟發展和消費需求，亦貢獻國家所需、鞏固香港國際創科中心地位。孫稱政府擬於元朗創新園微電子中心設兩條碳化矽及氮化鎵「中試線」，讓初創、中小公司解決痛點和試產。他冀研發院為本港微電子發展揭開新篇章，以及成為亞太區內支援微電子發展的領先機構之一。

政府就研發院的前期規劃，邀請理工大學前常務及學務副校長陳正豪開展籌備工作。政府稱陳是微電子權威，擁有豐富行政及研發經驗，將協助擬定發展方向及諮詢持份者。研發院預期僱用約200人，當中170人為科研人員，其餘是管理及行政人員。至於撥款則用於採購中試線設備，以及研發院首5年的薪酬、租金及一般行政等營運開支。

議員憂西方限制

陳正豪：暫未見禁運影響

政府稱，擬發展的碳化矽及氮化鎵，可應用於多項工業和消費型電子產品如光伏逆變電源、再生能源、家電及冷氣機節能等，設備上局限亦較少。議員吳傑莊在會上稱，憂慮人才及設備受西方限制。現為創新科技署組長（特別職務）的陳正豪稱，發展半導體產業毋須使用最先進光刻機，暫未見禁運會造成影響。孫東補充，稱隨着設備國產程度提升，未來可減少西方限制的影響。

政府亦稱研發院有參考外國經驗，如比利時的政產研合作的半導體研發機構IMEC。身兼中大工程學院副院長（外務）的議員黃錦輝認為，政府應善用科大、中大內地分校培育的人才，亦關注研發院與有發展微電子的香港應用科技研究院如何分工。創新科技署長李國彬說，應科院未有第三代半導體的核心技術及研發，亦無中試線營運經驗，未來分工會與應科院商討。

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