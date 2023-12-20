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榮光上訴案 律政司：危國安應杜絕 法庭之友質疑違法者不明

【明報專訊】高院原訟庭拒就歌曲《願榮光歸香港》批禁制令，律政司不服上訴，上訴庭昨開庭審理。律政司一方表示，不止暴力能推翻政權，散播謠言亦能動搖社會穩定，法庭禁令可將危害國安的人繩之於法，以免法治受損。「法庭之友」質疑，律政司擬訂禁令涵《榮光》純音樂版本，發布影片者是否違法仍不明確。案件押後至明年2月24日續審，以待律政司修改禁令字眼。

律政司：音樂是反修例武器

原審已認同危國安

律政司今年6月申請臨時禁制令，擬禁止以分裂國家、侮辱國歌及具煽動等意圖傳播《榮光》。原訟庭法官陳健強拒批禁令，昨由3名上訴庭法官審理上訴案。代表律政司長的資深大律師余若海首先表示，根據國安法，司法機關應有效防範、制止和懲治危害國安行為；原訟庭已接納禁令禁止的行為危害國安，上訴庭應頒下禁令。

余若海又表示，不少人誤指《榮光》是香港「國歌」，已違反《國歌條例》，卻可以逍遙法外；市民每天見到犯法者不受法律制裁，將有損本港法治。余引述「羊村繪本案」判辭，指現今社會不止暴力和武器能推翻政權，散播謠言和假消息同樣能凝聚市民推翻政府，正如《榮光》創作者受訪表示，音樂是反修例運動的「武器」，顯示《榮光》影響力甚大。

具意圖才違法 大狀質疑成效

余引述國安處警員的誓章表示，警方研斷《榮光》在網上傳播帶來國安風險（見另稿），即使社會漸趨平和，《榮光》仍可以鼓吹市民反政府。余強調，法庭一般可以發揮「守門人」角色，衡量禁令會否削弱人權；但國安處評估國安風險的敏感度較高，原訟庭不應自行審視風險，亦不應批評或猜測（second guess）行政機關的判斷。

以「法庭之友」身分參與聆訊的資深大律師陳樂信在庭上反駁稱，律政司主張法庭要遵從行政機構的判斷，但本港法律制度運作已久，「並非高舉國家安全的旗子，法庭就要敬禮」。陳又指出，國安法列明維護國安同時要保障人權，市民自由發表意見，將有助資訊流通。

陳樂信質疑，禁令列出32條《榮光》片段，但律政司無法說明發布影片的人如何違法，例如兩段影片為《榮光》純音樂版本，另有片段拍到男校學生歌唱《榮光》，發布影片者是否具煽動意圖，無法一概而論。陳強調，律政司定性《榮光》本身並非違法（not the song per se is unlawful），具煽動意圖等情况下傳播《榮光》才違法，致禁令阻嚇力成疑。

余若海其後補充，禁令不限制新聞工作和學術研究，市民有否違令要視乎犯罪意圖，假設有人洗澡時唱歌，無意煽動任何人，相信不會被控。上訴庭法官要求律政司一方修改禁令和釐清法律問題，案件押後至明年2月24日進一步陳辭。

【案件編號：CACV274、CAMP303/23】

相關字詞﹕反修例事件 港區國安法 法庭之友 律政司上訴 禁制令 願榮光歸香港

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