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港聞

港聞二

指司法敗壞 加媒促麥嘉琳辭終院

【明報專訊】西九龍法院內外繼續有逾百名警員駐守，佈防依然嚴密，到庭旁聽的公眾人士及傳媒則較首日開審減少。黎智英進入法庭時，有旁聽者高呼「撐住」，隨即遭保安制止。此外，加拿大《國際郵報》（The Globe and Mail）日前發社論，稱黎智英案反映香港法治敗壞，呼籲加籍法官麥嘉琳（Beverley McLachlin）辭任終院非常任法官。

指禁聘外狀與法治對立

黎智英案備受國際關注，《國際郵報》周一（18日）形容麥嘉琳繼續在港任職，是為香港司法制度沒變壞的假象背書，而此假象「是對付黎智英這種勇敢異見者的武器」，呼籲她辭任，又形容黎欲聘英國御狀Tim Owen不果，過程亦反映「赤裸的強權站在法治的對立面」。

警方昨繼續在法院內外佈防，帶同多隻警犬，審訊的樓層亦站滿警員，法院大樓外有裝甲車及多架警車停泊，警方逐一截停進入法院的車輛檢查。警員人數雖明顯較審訊首日減少，但佈防仍嚴密。國安處總警司李桂華亦繼續到庭聽審，散庭後與控方團隊一同離開。

庭外警力減 黎家人續旁聽

昨有約30名公眾人士輪候旁聽籌，較周一的約50人減少，大部分人戴帽和口罩，低頭排隊。約20名記者排隊候籌，人數較前一天少近半。司法機構新聞主任派籌前，以中英文解釋因應大量記者旁聽，繼續安排15間本地媒體、5間網媒、10間外媒的比例派籌。

開庭前，黎智英由4名懲教人員押解出庭，他向坐在旁聽席的妻子和兩名子女點頭微笑，女兒向黎送上飛吻。另有旁聽者高呼「撐住」、「頂住」，遭法庭保安制止，要求保持安靜。

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 串謀發布煽動刊物罪 警力 黎智英 港區國安法

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