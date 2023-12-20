《蘋果》結業計 控：半年內提加控煽動 檢控逾時爭議 押後周五裁

被告依次為黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，各被控一項串謀勾結外國或境外勢力，以及串謀發布煽動刊物罪，黎另被控兩項勾結及串謀勾結罪。

指串謀協議至結業才結束

代表黎智英的辯方資深大律師彭耀鴻昨繼續就「串謀發布煽動刊物罪」的法律爭議陳辭，指出早於1938年未有人權法等保障時，煽動條例已設有保障人權的機制，即半年的檢控時限，檢控的時間點並非以拘捕被告、表示會檢控等日子計算，而是以被告到法院應訊當日為準，並引述英國案例，指出設立檢控時限目的「為了保障廣泛公眾利益」。

彭重申立法確保一旦出現煽動刊物，當局須及時制止，並盡早讓公眾知道哪些煽動文字不得發布，控方不能「靜觀其變」，等候時機檢控。代表3間《蘋果日報》相關公司的大律師王國豪採納黎代表律師的陳辭，並補充公司代表至2022年2月10日才被加控煽動罪，當時檢控時限已逾期兩個月。

對於辯方認為應就被告每次完成犯罪行為分開提控，而每項控罪亦須遵守半年檢控期限，控方副刑事檢控專員周天行昨陳辭批說法荒謬，指此舉會令案件零散，亦無法反映整體犯罪行為。

辯方指每罪行應分開計

控：難反映整體犯罪行為

控方提到，本案涉及由2019年4月1日至2021年6月24日《蘋果日報》結束營運的兩年多期間，發布至少160則煽動刊物，屬持續犯罪行為，非僅限於首天發布刊物、公眾可公開瀏覽的時候。控方指涉案刊物性質相似、互相關連，可被視為一個整體的「共同犯罪活動（criminal enterprise）」。

控：160刊物跨兩年有關連

控方主張檢控期限應在串謀協議結束、即《蘋果日報》停運當天起計算，並引述《刑事罪行條例》第11條有關檢控「begun（開始）」和「instituted（提出）」兩詞，表達同一意思，半年檢控時限應由控方告知法庭有意檢控起計，即2021年12月13日，因此檢控沒逾時。辯方認為檢控始於2021年12月28日黎智英被帶上法庭就控罪應訊，控方反駁說法「不切實際（impracticable）」，沒有考慮被告可能潛逃或失聯，令檢控困難。

明報記者

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）