置業同「先免後徵」 中原料旺豪宅市場

莊太量稱計劃易套現吸引

倘1000人申請「有少少提振」

莊太量回覆本報查詢表示，因投資要求毋須投資實業，而是投資股票，會較易套現，相信有一定吸引力。至於近期本港股市交投淡靜，新計劃對本港股市有否提振作用，莊認為要視乎有多少人申請及獲批，舉例若有1000人申請、投入股票市場資金有約270億元，「有少少提振作用」，但相對本港整體股市規模仍不算太大比例。

至於投資工商廈上限1000萬元，莊太量認為相關金額可購置的辦公室面積有限，未必有助促進商廈樓市。

新計劃涵蓋「非住宅房地產」投資，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為為市場帶來驚喜，相信工商舖物業及車位可直接受惠。陳稱，雖然今次不包括住宅物業投資，但相信申請人對在港的住屋質素具一定要求，加上他們購置住宅物業同樣受惠於「先免後徵」政策，他預期落實計劃將有助帶動豪宅市場租賃及買賣。

移民顧問倡非住宅物業金額撤限

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷亦說，申請獲批者在本港購買住宅物業享「先免後徵」安排，有助增加吸引力。他建議政府不設「非住宅物業」1000萬元的投資上限，以便申請人靈活構建投資組合。

基金投資不限於港元資產 公會歡迎

另外，新計劃還將放寬基金投資的限制，由以往只限於港元資產，擴展至獲證監會「9號牌」管理的所有認可基金、房地產投資信託基金等。

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示歡迎，稱高淨值投資者的投資範圍廣闊，新計劃可為他們帶來更多選擇。

黃王慈明稱以往投資者別無選擇，只能投資港元資產，而香港的基金種類繁多，現時投資者可根據自身投資需求，從中選取最合適基金，業界亦會加強推廣，使更多人認識現有的廣闊基金選擇。