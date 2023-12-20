投資移民門檻3000萬 准購工商廈 「非住宅房地產」上限1000萬 300萬須放指定投資組合撐創科

政府2003年10月曾推出「資本投資者入境計劃」，投資門檻原先為650萬元、及後增至1000萬元，其間批出約3.5萬宗個案，早年曾容許投資者買樓，被歸咎推高樓價，2015年1月暫停計劃。昨日公布的新資本投資者入境計劃（下稱新計劃），目標明年中推出及接受申請。財經事務及庫務局長許正宇昨稱，去年有15萬名超高資產淨值人士（可投資資產達3000萬美元）在亞洲，香港佔1.5萬人，全球城市排名第一。

新計劃的申請人須至少18歲，涵蓋外國國民、中國籍已取得外國永久居民身分者等，並要在提出申請前兩年內所有時間，絕對實益擁有不少於3000萬港元淨資產或等值外幣（見表）。

留港年期「2+3+3」 7年後投資自由

申請人獲原則性批准後可以訪客身分留港不多於180天，以作投資。申請正式批准後可逗留兩年，期滿後可兩度申請延長3年（即2+3+3）。申請人及其受養人若連續居港不少於7年，可申請成為香港永久居民，如不在港常住、但符合財務要求不少於7年，可申請在港「無條件限制逗留」，並自由處置其投資資產。最近《施政報告》提出的暫免外來人才在香港購置住宅物業時需繳付買家印花稅及新住宅印花稅（即「先免後徵」），亦適用於新計劃的獲批申請人。

「不設硬指標」 許正宇：很多聲音盼計劃包地產

許正宇表示，計劃目前不設硬指標，稱以往計劃平均每年有約4000人申請，若以今次計劃要求3000萬元投資額計，可為本港帶來1200億元新資金。投資推廣署長劉凱旋稱很多業界反映客戶對計劃感興趣，認為本港有穩定稅制及環境、多款投資種類產品及資金自由流動等，是落地生根選擇之一。

新計劃容許投資非住宅房地產，許正宇解釋，在早前公布重啟投資移民安排後，聽到市場很多聲音希望除了金融資產及創科投資，亦可包括房地產。他說，住宅房地產涉及民生福祉，不太合適開放外來投資，因此平衡後決定開放非住宅投資選項。

被問及與澳洲及新加坡類似計劃有何吸引，許稱本港的計劃門檻相比類似經濟體有競爭力、產品選擇豐富，如申請人取得永久居留權，出行亦較方便，本港作為一個生活的地方「有好多優勢係其他地方畀唔到」。

邱達根關注如何揀對象 「香港投資」：正訂細節

新計劃規定至少300萬要投資由「香港投資有限公司」管理的投資組合，以支持創科及其他重點行業。邱達根認為該公司由政府成立，有關安排合適，可避免投資者自投親屬企業的利益衝突問題。不過，他關注該公司日後如何選擇合適投資對象。香港投資管理有限公司回覆本報查詢稱，正制定相關部分的執行細節，會適時公布。

寰宇移民顧問業務拓展主管劉碧琪認為3000萬元門檻不是「離地」要求，她舉日本為例，其投資要求較香港資金門檻低，但是另要求有營商經驗及入籍要懂得日文，對投資移民者未必是理想選項。環凱移民顧問有限公司董事張家禧指出，以往投資移民來港申請者多為內地出身、持外國國籍者，本港文化環境較接近其生活習慣，相信仍有吸引力。

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