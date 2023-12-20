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灣區熱搜：穗智庫倡仿歐盟 建灣區共同市場 「類神根區」促人員資本數據流動 盼灣區標準成國際標準

【明報專訊】廣州粵港澳大灣區研究院近日發表《灣區共同市場：願景與行動》報告（下稱報告），提出30項建議，包括仿效歐盟提升經濟一體化程度，如探索「類神根區」制度，讓人員、車輛更自由來往，數據、資本高效流動，三地的標準、規則更緊密銜接，至2035年初步建成大灣區共同市場，2050年實現高度一體化。

明報記者 林迎

具半官方背景的廣州粵港澳大灣區研究院成立於2021年，其業務主管單位為廣州市發改委（廣州市大灣區辦），定位為「民間性質、官方支持、非營利性」的新型智庫，其理事長為著名國際關係學者鄭永年，亦是今次報告的課題組主持和執筆人。

長遠助建全國統一大市場

報告開篇指出，雖然自《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒布以來三地合作不斷深入，但仍然面臨制度和行政障礙，加上新冠疫情及外部環境變化帶來的衝擊，三地市場一體化的進程不如預期。報告又稱，有27個成員國的歐盟不僅是超越主權國家的共同大市場，在「多國多制」下都可以打破制度壁壘，對「一國兩制」的大灣區有借鑑意義；長遠而言，推動大灣區共同市場的形成，最終有助全國統一大市場的建立，同時提升內地參與和引領國際經貿規則和標準制定的能力，最終令灣區規則、灣區標準成為國際規則、國際標準。

倡「灣區卡」通行三地 便利外籍人才

報告主力促進貨物、服務、人員、資本、數據及科創要素（科研材料、儀器、資金等）高效便捷流動，當中提到建立「類神根」的區域人員流動制度。該研究院學術副院長、資深研究員何冬妮對本報稱，例如可考慮將全球頂尖的外籍科研人才以類似「技術移民」的方式引進灣區，建立一種「灣區卡」簽證制度，只需申請一次，持卡者就可自由來往粵港澳三地。

她解釋，「類神根」不是要照搬神根制度，值得參考的是建立共同簽證、共同邊境管理和統一信息系統，包括對人員流動如何監管、犯罪紀錄等數據如何打通；神根簽證區本身與歐盟不完全重合，也不是一開始就馬上實現，而是逐漸擴大，大灣區的人員自由流動「肯定也需時實現，但這是值得努力的方向」。

同時，報告提出進一步擴大內地人員前往港澳的人才簽注範圍，令企業等申請人才簽注更便利，並在考慮港澳承受能力的情况下，進一步放寬簽注停留時間、頻率和頻次。何冬妮稱，雖然現有政策已比過往大大改善，但難題仍不少，例如內地企業聘用港澳、外籍人才的手續仍不太方便，三地各自推出的優惠政策零散，「現在是發現一個問題，就解決一個問題，我不是說這樣不好，但我認為放開的步伐還可加大一點」。

鄭永年促加大對港澳單邊開放

「（歐盟）一架車可開到幾十個國家，『港車北上』不能出廣東省，這是什麼樣的規定？應當允許香港年輕人開到新疆、西藏、黑龍江，那麼大的國家，那麼小氣幹嘛？」鄭永年亦在報告的發布會上提議，內地應先加大對港澳的單邊開放，「中央和廣東省從來沒有對等談判過，為什麼要和香港對等？和台灣對等？一對等就政治化，好好的局勢走壞了」。

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