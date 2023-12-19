【Emily】立會全面採AI逐字記錄 議員言論具名

陳維安話備會議紀錄需時減半

新安排下，逐字紀錄本載有每個發言者發言內容，段落旁將添加時間標記同超連結，方便使用者隨時登入立法會網上廣播嘅相關視頻，重溫個別與會者發言片段。喺「智識聽」系統輔助下，陳維安話擬備會議紀錄所需時間大幅縮減一半以上；舉例約兩小時嘅會議，簡要會議紀錄連同逐字紀錄本嘅草擬本，一般可於會議後8個工作天內發出，供相關與會者確認；而確定本可在發出草擬本後4個工作天內，上載至立法會網站。

翻查資料，立法會各委員會今屆起，改變會議紀要記錄方式，從昔日具名改以「一名議員」記錄議員發言。當時立法會秘書處回覆稱，有關改動為方便公眾、議員和官員掌握會議流程、討論要點和回應，故精簡歸納及整合與會者發言重點。