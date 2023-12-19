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【Emily】消防處推港版大隻仔月曆 1月份騷肌相網民熱議

【明報專訊】「澳洲消防員月曆」每年均會邀請健碩消防員拍攝月曆，部分收益會捐贈慈善團體，今年香港消防處亦把握「肌」會推港版大隻仔月曆。其中網上討論度最高嘅係1月份月曆，配以兩名剛從「火場」出嚟嘅消防員、身穿消防裝備並展示肌肉嘅相，旁邊印咗「為拯救大眾的生命和財產，水火不避，奮勇直前」字句。

消防處噚日回覆確認，處方已推出明年嘅月曆，希望透過精美相片介紹每個職系工作，同埋傳達該處救災扶危、為民解困信念，市民亦可經官網下載電子版（www.hkfsd.gov.hk/chi/publications/fsd_calendar）。處方話，月曆注入環保理念，承托月曆嘅木座，以今年9月超強颱風蘇拉及10月颱風小犬襲港期間倒塌樹木再造，每個木座均為手工製造，形容極具意義及紀念價值。

警隊漫畫月曆 引《新聞女王》對白推廣

另一邊廂嘅警方，出年迎來180周年，同樣推出月曆提升公眾對警隊單位及裝備嘅認識，月曆內嘅警隊人物以漫畫形式表達。警方日前喺社交平台推出短片，有女警扮演無綫劇集《新聞女王》嘅角色介紹，並引用對白，「我只會示範一次，乜嘢係月曆設計嘅極致」。佢提到銀色盒帶嘅設計印上維港兩岸暗花紋，12款唔同造型月曆卡可配合不同造型同裝備，市民掃描二維碼亦可了解相關部門嘅資訊。

相關字詞﹕月曆 警方 消防處

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