扶苗校聯遭律政司追600萬撥款

校聯前董事詐騙案未結

兩份入稟狀的原告均為律政司長，被告分別為扶苗關注協會有限公司（下稱扶苗），以及校聯支援協會有限公司（下稱校聯）。入稟狀指扶苗2014年4月向教育局申請參加「校本課後學習及支援計劃」，獲撥款逾388萬元，涉及14個活動項目。校聯則獲教育局批出逾1695萬元，涉及69個項目。

根據入稟狀，扶苗和校聯均同意遵守協議條款，包括若教育局要求，須立即退還所有未動用撥款。教育局於2018年1月分別去信，要求扶苗退回逾114萬元，校聯退還逾479萬元，惟不獲回應。局方現透過律政司長入稟兩法院，追討欠款連利息。

翻查資料，校聯時任董事何顯華和經理文海欣涉申請教育局撥款時誇大導師時薪，騙取逾1000萬元撥款，被控串謀詐騙等共3罪，案件將於明年1月續審。何的妻子曹瑛，則為扶苗時任董事。

【案件編號：HCA 2019、DCCJ 5635/23】