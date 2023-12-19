菲傭指醫生僱主非禮 淫片准呈堂

指醫生逼看與另女手淫片

原告為菲傭CB，昨由大律師沈士文代表；被告為英籍醫生Brian Drew Apthorp（85歲），由資深大律師蔡維邦代表。據CB指控，被告曾以身體檢查為由非禮她、指示她幫忙按摩身體，要求她一同看色情片。CB要求被告就侵害人身及額外身心痛苦等賠償。

庭上透露，原告呈堂證據包括被告涉強迫CB觀看、懷疑拍到被告接受另一女子手淫和按摩的影片。暫委法官陳大為聽畢雙方陳辭後，接納片段呈堂，但稱法庭尚未決定證據比重。

原告方接下來傳召CB作供，她稱曾於菲律賓參加職前培訓，完成後來港做外傭。

CB於2018年9月起受僱於被告，她稱工作首日被告要求她簽署講述工作職責的文件。被告方盤問CB，文件列明要做職前醫學檢查（pre-medical examination），CB是否知道被告任職醫生，有能力親自檢查身體；CB稱不知道，當時被告沒展示個別段落，只叫她大致閱讀文件。

稱前僱主是警員 遭責難不敢報案

CB又透露曾為一對夫婦工作，其間只獲發小量食物，又被大聲呼喝。被告方質疑為何沒有報案求助，她表示該夫婦均是警員，而且她來港之前已花不少費用，希望盡快掙錢供養家庭。審訊今續。

【案件編號：DCPI 357/21】