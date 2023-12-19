深水埗社區客廳啟用 逾500劏房戶料受惠 下兩個選址土瓜灣紅磡

社區客廳除了共享客廳外，還有共用飯廳、學習室、閱讀角、自助洗衣站、淋浴間等設施，同時提供功課輔導、託兒等服務，又設玩樂設施，例如夾公仔機和桌上遊戲。部分設施須預約使用，包括洗衣機、廚房、沐浴間，每次使用洗衣及乾衣機各需付8元。

陳國基：冀劏房只用來瞓

社區客廳開放時間為早上11時至晚上10時，全年無休。使用者須符合3項資格才可登記成為會員入場，包括：居於區內劏房；符合入息資格，如領綜援、接受學生資助、家庭收入低於全港住戶中位數75%；以及最少一名住戶為香港居民。營辦機構九龍樂善堂表示，社區客廳上周三（13日）投入服務後，現已有80個家庭登記成為會員。

陳國基在開幕禮致辭稱，社區客廳貼合劏房居民需要，例如暫託小朋友，讓家長放鬆。他希望劏房未來只用作睡覺，其他家庭活動可在社區客廳舉行，把劏房狹窄環境的影響減到最低。

孫玉菡：今次特事特辦 政府聘營運商

項目由關愛基金撥款2500萬元，由信和集團提供場地。問到如何選擇營辦機構，勞福局長孫玉菡稱，捐出地方的機構可揀選一個非政府機構，但今次信和集團邀請政府推介，加上時間緊迫，故政府「特事特辦」，直接委聘一間口碑好、有能力做得好的機構。他認為樂善堂最適合在這區做劏房相關服務，期待日後不同非政府機構可參與。陳國基透露信和集團已承諾於土瓜灣和紅磡再撥地方作社區客廳。