投訴鄰桌港人嘈吵吸煙 星旅客遭爆樽掀混戰

星一家三口及港地盤工被捕

據悉，被捕新加坡旅客為一家三口，包括任職電腦技術人員的54歲父親、任職財務代理的52歲母親及17歲兒子；涉「爆樽」本地男子姓劉（50歲），據悉任職地盤工人。

抖音片段顯示，3名男女在吳松街將劉按在地上，其間有人向圍觀者稱：「He tries to run away.（他試圖逃走。）」

劉的妻子趕到現場說「我老公畀人打呀」，及後再有3名男子趕至，雙方拉扯推撞，持盾牌警員接報到場後將眾人分開。

港人先動手 三口街頭擒人

消息稱，事發上周日晚上10時許，一家三口在油麻地用膳，其間向侍應投訴鄰桌食客談話「太大聲」和吸煙，三人離場後於吳松街41號外等的士，劉突然從後以玻璃樽襲擊54歲旅客頭部，隨即逃去。據悉，一家三口其後在北海街和吳松街交界截停劉，將他推倒在地，劉臉和左膝受傷，三旅客亦身體多處受傷。4人送往廣華醫院治理，警方經調查後將涉案4人全部拘捕。