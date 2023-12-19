議員倡阻退休官員批政府 危國安停退休金

楊何：涉數十萬人 暫無意修例

公務員事務局上周公布更新版《公務員守則》諮詢稿，新增不少篇幅提及憲制秩序、維護國安等內容，要求公務員「政治中立」，不能以公務員身分公開或在網上批評任何政府政策。立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨開會討論有關守則，議員普遍表示支持。

勞聯秘書長周小松關注，公務員工會如發聲明表示不同意政府加薪建議，或工會領袖在社交媒體發表不同意見，會否違反守則。楊何蓓茵說只要工會表達方式合法，符合工會成立性質便不會有問題 ，但發表薪酬福利以外意見便要小心。

工會合法表達薪資異議無問題

金融界議員陳振英要求局方解釋何謂公務員「參與組織阻礙政府施政的活動」。楊太回應，若公務員網上呼籲他人採取阻礙政府施政的行動，即使自己無「落手落腳」，都會被視一種行動。

另外，楊太昨在深圳出席港府與大灣區內地城市合辦的公務員交流協作項目啓動儀式。她說，這是港府在兩地全面通關後的首個公務員交流項目，交流期由過去4周延長至約3個月，目的是讓公務員有機會較長時間暫駐內地，深度體驗大灣區發展和駐地政府工作。