城規未納無障礙通道建議 灣仔舊樓重建被覆核

毗鄰發展商及殘疾團體入稟

申請人為名義巧福發展有限公司、黑暗中對話（香港）基金會有限公司，以及黃宏泰。答辯人為城規會；而堅雄有限公司、滿盈發展有限公司、仲堅有限公司被列為有利害關係者。入稟狀指出，上述3間有利害關係的公司去年11月提交重建方案，擬在灣仔秀華坊31至36號及聖佛蘭士街8至12號地段，重建一棟樓高28層住宅大廈，並設立24小時公眾通道和一部升降機，予行人從聖佛蘭士街地面前往大廈。

稱方案增人口超負荷 未保障殘疾人

根據入稟狀，持有聖佛蘭士街和皇后大道東部分物業的名義巧福發展，向城規會表明反對重建方案，稱新建大廈會增加居住人口，附近路面難以應付龐大人流和車流。該公司提出替代方案，建議增設行人天橋和無障礙通道，予行人從皇后大道東前往新建大廈。

黑暗中對話基金會亦反對方案，指聖佛蘭士街較斜，不適合輪椅者通過；即使在街道東邊增設升降機，輪椅者亦「幾乎」無法出入。基金會主張，方案沒確保殘疾人使用設施，不符聯合國《殘疾人權利公約》。

城規被指未考慮替代方案

入稟狀指出，城規會都會規劃小組今年9月開會稱「部分同意」重建方案，但沒有考慮公眾反對意見，亦沒迹象顯示曾考慮任何替代方案，故申請人質疑城規會決定越權和不合法。

翻查城規會文件，提出重建方案的堅雄董事為岑婉詩，滿盈發展和仲堅的註冊董事為馬維俊，二人屬豐泰地產要員，馬另為豐泰地產物業投資董事。方案擬將地盤改劃為住宅（甲類）用地，重建一幢28層高住宅大廈，提供216伙，另1及2樓設藝術設施，樓面約4888方呎，1樓另設一間商店或咖啡館。

【案件編號：HCAL 2260/23】